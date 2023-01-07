TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir, ama düşmanlığı da çok tehlikelidir”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın son dönemdeki tavırlarını eleştirerek “Yunanistan kendi tarihi değerleri, kültürü üzerine değil, Türkiye düşmanlığı üzerine bir millet olma esası getirmeye çalışıyor. Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir, ama Türkiye'nin düşmanlığı da çok tehlikelidir” dedi.

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi tarafından Batı Trakya Türklerinin sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in 76. doğum günü dolayısıyla Keşan'da panel düzenlendi. Panelin ardından Yunanistan'a çıkan karayolu üzerindeki son köprülü kavşağa Dr. Sadık Ahmet'in ismi verildi. Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin mücadelesinin ismi olduğunu, Batı Trakya Türkleri tarafından verilen mücadeleye tüm Türkiye olarak sahip çıktıklarını belirterek, “85 milyon insanımız var olduğu müddetçe, Batı Trakya Türklerinin yanındayız." dedi. Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve verdiği taahhütlerine uyması için mücadele verildiğini kaydeden TBMM Başkanı Şentop, son dönemlerde Yunanistan'ın Türkiye karşıtı bir tutum sergilediğini dile getirdi.

“Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir ama Türkiye'nin düşmanlığı da çok tehlikelidir”

Türkiye karşıtı tavırların sebebinin Yunanistan'da yaklaşan seçimler olduğunu aktaran Şentop, "Türkiye düşmanlığı üzerine bir millet olma esası getirmeye çalışıyorlar. Yunanistan'da Türkiye karşıtı bir tutumun sesini yükselttiğini belki de biraz seçimle alakalı olarak bunun gündeme taşındığını, Türkiye düşmanlığının pik yaptığını, yükseldiğini görüyoruz. Bir başka ülkeye olan düşmanlık üzerine kendi milli varlığını izah etmeye çalışan bir ülkenin bu milli varlığını koruyabilmesi, sürdürebilmesi mümkün değildir. Yunanistan kendi tarihi değerleri, kültürü üzerine değil, Türkiye düşmanlığı üzerine bir millet olma esası getirmeye çalışıyor. Bu, savunulabilir bir şey değildir." diye konuştu.

Şentop, şöyle devam etti:

"Bir devlet komşularına karşı zaman zaman, uluslararası alanda bazı ülkelere dayanarak, o ülkelerin kucağına oturarak efelenmeye kalkarsa bunun başarılı olmadığını, tarihin her döneminde gördük. Yunanistan'ın yaptığı budur. Amerika Birleşik Devletleri'nin elli birinci eyaleti olmayı da göze alacak şekilde, ekonomik ve askeri bakımdan kendi bağımsızlığını risk ve tehdit altına sokacak şekilde, gözü kara bir Türkiye düşmanlığıyla sürdürmeye çalışıyorlar. Bunun Yunanistan'a faydası yok. Yunanistan'da yaşayan insanlara, kendi halkına faydası yok. Ama Türkiye'nin de böyle bir devleti ciddiye alması, öyle bir ligde yarışan, varlığını sürdüren bir devleti ciddiye alması mümkün değil. Bu açıdan söylüyoruz ki Türkiye'nin dostluğu çok kıymetlidir ama Türkiye'nin düşmanlığı da çok tehlikelidir. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı herkesin harekete geçerken, konuşurken, hesap yaparken çok dikkatli olması lazım."

“Bu köprülü kavşak, Dr. Sadık Ahmet'in isminin ve onun mücadelesinin bilinmesi için farkındalık oluşturacaktır”

Törende konuşan Doktor Sadık Ahmet'in eşi DEB Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet ise Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya'da ilkleri başardığını dile getirdi. Dr. Sadık Ahmet'i Batı Trakya'daki ilk cerrah ve ilk bağımsız milletvekili olduğunu ve toplumsal sorunları uluslararası platformlara ilk taşıyan kişi olduğunu anlatan Ahmet, “Türk olduğu için ilk defa hapse atılandır. Bugün burada da ismi bir kez daha ölümsüzleşecektir. Bu köprü, gönül köprüsüdür. Keşan'ı Batı Trakya'ya, Balkanlar'a, gönül coğrafyamıza bağlayacak olan köprüdür. Öte yandan her yıl İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye ve Yunanistan'a giriş-çıkış yapan yüz binlerce insanın altından geçtiği köprüdür. Bu köprülü kavşak, Doktor Sadık Ahmet'in isminin ve onun mücadelesinin bilinmesi için farkındalık oluşturacaktır" diye konuştu.

“Barajı koyduran korkunun adı rahmetli Dr. Sadık Ahmet'tir”

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ise Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya'da Türklük bayraktarlığını üstlendiğini söyleyerek, “Bugün düşünün, Avrupa Birliği üyesi bir ülke olan Yunanistan'da bağımsız milletvekili olabilmek için yüzde 3'lük bir baraj var. İşte bu barajı koyduran korkunun adı rahmetli Dr. Sadık Ahmet. Bugün de bu korkuyu aynı şekilde hissettiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade etmez ve etmeyecektir”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 20. yüzyılın başlarından itibaren Balkanlar'da ve Batı Trakya'da Türklerin ağır bedeller ödediğini söyledi. Batı Trakya'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti: “1974 Kıbrıs Barış Harekatı nasıl gerçekleştirilmişse bugün de oradaki Türk ve Müslüman azınlığa eğer bir zulüm ya da bir katliam yapılmaya kalkılırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti hazırdır ve bugün zaten Yunanistan'ı da bu anlamda büyük bir korku sarmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti daha güçlüdür. Çok güçlüdür. Ve bundan sonra geçmişte yaşanan zulümleri ya da katliamları bir kere daha yaşanmasına, yaşatılmasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade etmez ve etmeyecektir. Bunu da herkesin bilmesi gerekir."

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen Dr. Sadık Ahmet Paneli'nde, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Yağmur Gömeç, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu konuşma yaptı.

Törenin ardından Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve DEB Onursal Başkanı Işık Ahmet'e Keşan Belediyesi tarafından fahri hemşerilik beratı, TBMM Başkanı Şentop tarafından takdim edildi.