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TBMM Başkanı Şentop, Uzunköprü'de STK temsilcileri ile buluştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uzunköprü Ticaret Borsası toplantı salonunda STK temsilcileri ile buluşarak istişarede bulundu.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı 10 dakika sürdü.



Programa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkan Vekili Necmettin Akın, Uzunköprü Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili İsmail Kılıç, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Baş, Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan, UTSO Başkanı Ercan İhtiyar ve STK temsilcileri katıldı.

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