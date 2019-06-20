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Tekirdağ'da çalındı, Edirne'de bulundu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çalınan motosikletini Edirne’nin Keşan ilçesinde bulan vatandaş, Keşan İlçe Emniyeti’nin yardımıyla aracına kavuştu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çalınan motosikletini Edirne'nin Keşan ilçesinde bulan vatandaş, Keşan İlçe Emniyeti'nin yardımıyla aracına kavuştu.


Edinilen bilgiye göre, 18 Haziran Pazartesi günü Hayrabolu'da iş yerinin önünde motosikleti çalınan M.A., 19 Haziran Çarşamba günü Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine geldi. Kendi yaptığı araştırma sonucunda Yeni Mescit Mahallesi'nde motosikletinin izini bulduğunu belirten M.A.'nın beyanı sonucunda söz konusu adrese gidildi. Kısmet Sokak'ta bulunan H.K. isimli şahsın ikametinde yapılan araştırmalar sonucunda motosikletin kömürlük içinde olduğu görüldü ve H.K. gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Keşan Cumhuriyet Savcısından alınan talimat sonucunda şüpheli hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan adli işlem yapılmasının ardından motosiklet sahibine teslim edildi.

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