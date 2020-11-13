(TEKRAR) Uzunköprü'de yarı olimpik kapalı yüzme havuzu açılıyor

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, yüzme havuzunun açılışa hazır olduğunu fakat içeride yetiştirilmesi gereken işler ile birlikte 25 Kasım Çarşamba günü açılını yapacağını belirtti. Erdoğan, “Toplam 4 bin 143 metrekarelik alanda kurulu kompleks içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk yüzme yavuzu, fitness salonu, iki kafeterya, vip salonu, squash salonu, sauna, buhar odası, aletli jimnastik salonu, doktor Odası, Acil Müdahale Odası, Kadın ve Erkek Sporcu Soyunma Odaları ve 238 kişilik Seyirci Tribünü bulunmaktadır. Bu alanın içinde ayrıca 5 ayrı spor dalını da birleştirdik. Burası ile beraber dışarıda da Halı saha, tenis kortu, voleybol sahası, squash salonu ve aletli jimnastik salonları da aktif olacaktır" dedi.

7.5 Milyon TL harcandı

Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, "Tesisin inşaatına toplamda 6.5 milyon, dış bahçe düzenlemesi tenis kortları halı saha düzenlenmesi için de 1 milyon TL harcandı. Edirne bölgesinde içinde 5 ayrı spor dalı barındıran tek büyük tesis olarak hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.