Tetova Üniversitesi hekim adayları sertifikalarına kavuştu

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan Makedonya'nın Tetova Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ile Tetova Devlet Üniversitesi arasındaki işbirliği çerçevesinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde iki hafta boyunca temel tıp bilimleri alanında eğitim gören Makedon öğrenciler, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun elinden aldı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnan, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Öğr. Gör. Nurgül Yılmaz, Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arnavut Dili ve Edebiyatı Öğr. Gör. Rijete Simitçiu ve Tetova Devlet Üniversitesinden gelen 17 öğrenci katıldı. Öğrenciler, eğitimlerde edindikleri bilgi ve tecrübeleri Rektör Tabakoğlu ile de paylaştı.

Tören, farklı kültür, dil ve kimliklerin buluşmasına da ev sahipliği yaptı. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliği ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin desteğiyle Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen STEM eğitimleri kapsamında Kuzey Makedonya'dan Edirne'ye gelen soydaş öğretmenler, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ve projede uzman eğitici olarak görev alan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Eylem Bayır ve Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Yılmaz da törene katılanlar arasında yer aldı.

Eğitim süreçlerini başından sonuna kadar çok beğendiklerini, ilgi ve merakla takip ettiklerini anlatan misafir öğrenciler, kendilerine sağlanan imkânlardan dolayı Trakya Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür ettiler. Tören, öğrencilerin sertifikalarını almaları ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.