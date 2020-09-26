TFF 3. Lig: Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 1

Misli.
com TFF 3. Lig ikinci haftasında Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor, evinde Nevşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Edirne 25 Kasım
Hakemler: Engin Atmaca, Yakup Keçeci, Samet Kaya
Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: Cihan Şentürk, Oğuzhan Kandemir, Ahmet Baykal, Harun Özcan, Mazlum Demir, Güney Gençel, Hasan Gündoğdu, Ferdi Konak, Uğur Adem Gezer, Enis Çeliksu, İlyas Sarı
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, Muhammet Serdar Yazıcı, Ramazan Övünç, İsmail Hacıhafızoğlu, Efe Can Çölbekler, Emrah Bedir, Muhammed Burak Taşdemir, Erhan Karayer, Hasan Kaya, Volkan Geyik, İlyas Ural
Goller: Ferdi Konak (dk. 19), Harun Özcan (dk. 51) (Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor), Emrah Bedir (dk. 30) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: Oğuzhan Kandemir (dk. 63) (Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor), Taner Öcal (Teknik Direktör dk. 70) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Emrah Bedir, Volkan Geyik, Onur Behiç Özalgan, İsmail Hacıhafızoğlu, Ramazan Övünç, Furkan Parsak, Tuncay Kılıç (Nevşehir Belediyespor), Mazlum Demir, Ahmet Baykal, Uğur Adem Gezer (Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor)