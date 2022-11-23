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TFF 3. Lig: Edirnespor: 1 - Derincespor: 2

TFF 3.

Lig'in 13. haftasında Edirnespor evinde konuk ettiği Derincespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: 25 Kasım


Hakemler: Melis Özçiğdem, Gökhan Özkan, Uğur Çakmak


Edirnespor: Uğur Erk, Ahmet Baykal, Gencay Erten, Erkan Şentürk, Berk Nebioğlu, Atakan Serin (Kaan Dorak dk. 82 ?), Ali Aydın, Serkan Demirkol, Fırat Aras (Ümit Can Tokcu dk. 71), Abdussamet Yılmaz (Batuhan Kayıkcı dk. 90+1 ?), Gürsel Hücran


Bld. Derincespor: Berkay Çakır, Fatih Yıldırım, Kadir Torbacı, (Can Çimen dk. 86 ?), Ramazan Özkabak (Furkan Gedik dk. 46), Bertuğ Başdemir (Osman Can Güleryüz dk. 86), Uğurcan İkikardeş, İlker Cihan, Tayfun Kırıcı (Denizalp Özdemir dk. 75), Sercan Uslu (Fatih Cin dk. 75), İlker Günay, Uğurcan Bekçi


Goller: Ali Aydın (dk. 27) (Edirnespor), Osman Can Güleryüz (dk. 89), Uğurcan Bekçi (dk. 90+7 pen.) (Derincespor)


Sarı Kartlar: Gürsel Hürcan, Gencay Erten, Berk Nebioğlu (Edirnespor), Uğurcan İkikardeş, Berkay Çakır (Derincespor)

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