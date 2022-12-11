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TFF 3. Lig: Edirnespor: 2 - Ağrı 1970 Spor: 1

TFF 3.

Lig'in 16. haftasında Edirnespor evinde konuk ettiği Ağrı 1970 Spor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: 25 Kasım


Hakemler: Tolga Sancak, Soner Akgün, Yiğit Çam


Edirnespor: Kaan Dorak, Gencay Erten (Günay Gençel dk. 60) Sertaç Gökaltın, Gökay Keser, Atakan Serin (İsmail Karakaş dk. 79), Gökay Eser, R. Evren Üstündağ, Barış Diloğlu (E. Berk Nebioğlu), Semih Ceylan, Erkan Şentürk (Çağlar Özel dk. 67), Furkan Sakı, Önder Akdağ,


Ağrı 1970 Spor: Can Morgül, Önder Selimoğlu (Kaan Yılmaz dk. 73), O. Enes Demiroğlu, Ali Özdemir,(Mücahit Karagöz dk. 82), Seyit Gazanfer Sefa Çirişoğlu, Kuban Altunbudak, M. Serdar Yazıcı, Oğuzhan Yıldırım, Eren Yeşil, Barış Kılıç, (S. Tarhan dk. 82 ?)


Goller: Kemal Bayrak (dk. 56 k.k.), Erkan Şentürk (dk. 63 ve 75) (Edirnespor)


Sarı kartlar: Oğuzhan Yıldırım, O. Enes Demiroğlu, Ali Özdemir (Ağrı 1970 Spor), Erkan Şentürk, Günay Gençel, Barış Dillioğlu, Gökay Eser, R. Evren Üstündağ (Edirnespor)

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