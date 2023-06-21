Ticaret Bakanlığı ‘tatlıcıları' yakın takibe aldı, fiyat etiketi tetbirlerleri artırıldı

Edirne'de tatlıcıları yakın takibe alan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı bayram öncesi yaşanacak alışverişten kaynaklı denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların alışverişlerde mağdur olmaması için market, kuruyemiş, şekerleme, şarküteri, tatlı, giyim ve ayakkabı satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerini sürdüren ekipler, denetimler gerçekleştiriyor.

Edirne'de tüm sektörler nezdinde kontrollerini sürdüren Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda ve tatlıcılarda denetim gerçekleştirdi. Ürünlerin satış fiyatlarının ve gramajlarının kontrol edildiği denetimde, Edirne'de tatlı ve unlu mamulleri satan işletmelerde herhangi bir sorun tespit edilmedi. İşletmelerin etiket ve gramaj kurallarına uyduğu ayrıca zorunluluklarını yerine getirdiği öğrenildi.

Edirne'de denetimlerin tüm sektörler nezdinden artarak devam edeceği öğrenildi.