Tıp öğrencilerinden vatandaşlara çağrı: "Bana bir şey olmaz demeyin"

Edirne'de Trakya Tıp Öğrencileri Birliği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı çalışma kolu direktör ve asistanları tarafından, meme ve prostat kanseri farkındalık ayı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu direktör ve asistanları, kanser farkındalık ayı çalışması çerçevesinde hazırladıkları 'Bana bir şey olmaz demeyin' ve 'Erken teşhis hayat kurtarır' yazılı panolarla vatandaşları, bu konuda bilinçli olmaya ve sağlık kontrollerini yaptırmaya davet etti. Saraçlar Caddesi'nde stant açan genç doktor adayları, bu konuda hazırlanan broşürleri vatandaşlara dağıtarak bilinçli olma çağrısında bulundu.

Trakya Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu direktör ve asistanları tarafından yapılan saha çalışmasında vatandaşlar meme ve prostat kanseri hakkında bilgilendirilerek erken teşhisin önemine değinildi.

"Herkes çok olumlu yaklaşıyor"

Meme ve prostat kanseri ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek için bir saha etkinliği düzenlediklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü İlayda Zengin, "Ekim ayı meme kanseri, Kasım ayı ise prostat kanseri farkındalık ayı. Biz de bu amaç doğrultusunda broşürler hazırlayıp önlüklerimizi giyip sahada insanlara bilgi vermek istedik. Herkes çok olumlu yaklaşıyor, kendimi nasıl test edebilirim gibi sorular sorup, bilgilendirici broşürlerimizden alıyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Erken tanının önemini anlatıyoruz"

Okulda hocalarından aldıkları bilgiler doğrultusunda sahaya inip vatandaşları hazırlanan broşürlerle bilgilendirdiklerini söyleyen Trakya Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Birliği Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü Doğa Erdal, "Erken tanının önemini anlatıyoruz. Hangi testleri hangi yaştan sonra yaptırmaları gerektiğini anlatıyoruz. Evde kendi kendine muayene yaparak da bir şeyleri fark edebileceklerini söylüyoruz. Onların ilgili sağlık kuruluşları ve doktora gitme oranlarını arttırmayı amaçlıyoruz. Günümüzde prostat kanserinin yaygınlığı çok fazla ve insanların da bu konudaki bilinçlenme oranları düşük bunu arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Genç doktor adaylarına bu şekilde bir bilinçlendirici etkinlik düzenledikleri için teşekkür eden vatandaşlardan Gül Eser Taşçı, hastaneye gitmeye korkanlara da mutlaka hastaneye gidip rutin kontrollerini yaptırmalarını tavsiye etti.

Sağlık konusuna çok önem verdiklerini söyleyen vatandaşlardan Halil Bereketçi de, bilinçli bir insan olarak her fırsatta kan verip sağlığına dikkat ettiğini belirtti.

Erken teşhisin hayat kurtardığını söyleyen vatandaşlardan Mehtap Çildoğan ise, zamanında hastaneye gitmenin ve gerekli kontrolleri yaptırmanın çok önemli olduğunu söyledi.