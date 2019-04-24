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Tır dorsesinde 450 kilo skunk ele geçirildi

Edirne’de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir tır içerisinde 450 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Edirne'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir tır içerisinde 450 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada tır dorsesine zulalanmış 450 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü S.L. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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