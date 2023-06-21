TMO tarafından arpa alımı başladı

Ürünlerini ucuza vermek istemeyen çiftçi, TMO önünde sıraya girdi.

TMO tarafından çiftçiden arpa alımı başladı. Üreticiler, piyasadaki diğer alım yapan firmalara göre iyi fiyat veren TMO'ya yoğun ilgi göstererek, ürünlerini satmaya başladı. TMO'nun hububat alımları için 310'u kendi iş yeri, 230'u ise sözleşme imzaladığı lisanslı depolar olmak üzere ülke genelindeki 500'ün üzerindeki noktada alımı sürüyor. Çiftçi, arpanın tonunu destekleme ile birlikte 7 bin 500 liradan alan TMO'ya ürünlerini sattı.

TMO önünde sıraya girdiler

Edirne Havsa Toprak Mahsulleri Ofisinin önüne gelen arpa üreticileri, traktör, kamyon ve tırlarla getirdiği arpa satışını gerçekleştirdi. Sabahın erken saatinde TMO'ya gelen Baki Yavuz, “Sıramıza girdik, uygun bir şekilde ürünümüzü döktük. Bu sene 12 ton döktük, verimlerimiz iyi. 600 kiloya yakın verim aldık; fiyatlar 7 liradan, devlet de 500 lira destek verecek, şu an memnunuz” dedi.

"Arpalar iyi"

Verimin iyi olduğunu ve ifade eden Recep Öz, fiyatlardan memnun olduğunu söyledi. Daha önceki yıllara göre satış fiyatının iyi olduğunu aktan Ahmet Öz, “Sezonun ilk arpaları biçildi. Arpa sezonu başladı, arpalar iyi. Havalar yağışlı ama şu an için güzel. Daha önceki yıllara alış fiyatları iyi” diye konuştu.

Nem oranı yüksek için ürününü satamayan çiftçi üzüntüyle geri döndü

Arpasını TMO'ya getiren Mehmet Arcan, yüksek nem oranı sebebiyle ürününü satamadı. Ürününü satamadığı için üzüntüyle ayrıldığını belirterek Arcan, 2-3 gün sonra tekrar geleceğini aktardı.