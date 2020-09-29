İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TOGG üretim bandının 22'nci aracı Edirne'ye istendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen Marmara Bölge Toplantısı'na, Edirne Ticaret Borsası'nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk iştirak etti.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, salgın başladığından itibaren odalar, borsalar ve sektör meclisleri ile birlikte çalıştıklarını vurgulayarak “Oda-borsa başkanlarım, üyelerimizin sesini duyurdu, dertlerine tercüman oldu. Allah hepinizden, emeklerinizden ve gayretlerinizden razı olsun” dedi.


Yapılan çalışmalar sayesinde, Mart ayında 70 maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bunların büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam ediyor. İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi 31 Ekim'e uzatıldı. Yatırım Teşvik sisteminde ilçe bazlı yeni bir yapılanma başlatıldı” diye konuştu.


TOBB ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin üretim faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Bu esnada söz alan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk; milli gururumuz olan yerli otomobil projesine destek olmak amacıyla, üretim bandından çıkacak 22'nci otomobile Edirne Ticaret Borsası'nın talip olduğunu ifade etti.


Oda ve borsa başkanlarının görüşlerinin istişare edilmesiyle devam eden toplantıda, ETB Yönetim Kurulu Özay Öztürk tarafından; pandeminin tarım ekonomisine olumsuz etkileri, üretim planlaması, kuraklık, sulama altyapısının geliştirilmesi, yağlı tohumların üretimi, katma değeri yüksek ürünlerin üretim desenine ilave edilerek pazarlama altyapısının geliştirilmesi ile lisanslı depoculuk sistemindeki değişimler ve yeni uygulamalar başlıkları altında, Edirne'nin ve bölgenin sorunları çözüm önerileriyle birlikte detaylı olarak dile getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.