Topluk kramponlar sahada

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası' Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in katılımıyla başladı.

Edirne İlhami Ertem Lisesi Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın açılış maçına katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp başlama vuruşunu gerçekleştirirken tüm takımlara başarılar diledi. Edirne Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya 8 takım katılırken, 2 hafta sürecek organizasyonun final maçı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak.

Turnuvanın ilk maçı İl Sağlık Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu arasında oynandı. İl Sağlık Müdürlüğünün 2-1 kazandığı maçta sahaya çıkan kadınlar, hemcinslerine parmak ısırtarak gösterdikleri performansla herkesin takdirini topladı.

Öte yandan, turnuva 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.