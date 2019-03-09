"Topuklu kramponların" şampiyonu Trakya Üniversitesi oldu

Edirne Valiligˆi tarafından 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ etkinlikleri kapsamında du¨zenlenen "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"nın s¸ampiyonu Trakya U¨niversitesi kadın futbol takımı oldu.

Edirne Valiligˆi ile Genc¸lik Hizmetleri ve Spor I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından 25 Mart'ta bas¸latılan turnuvanın final mu¨sabakası, Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı. Final mu¨sabakasında Hakem Kurulu Dernegˆini yenen Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Egˆitimi ve Spor Yu¨ksek Okulu futbol takımı, s¸ampiyon oldu. Turnuvanın s¸ampiyonu ve dereye giren digˆer takımlara kupaları verildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in es¸i Ayten Canalp de futbol takımlarında yer alan kadınlara hediye vererek onları kutladı. Vali Canalp, kadınların turnuvayı kendi aralarında du¨zenledigˆini ve bas¸arılı bir organizasyon oldugˆunu belirterek, "Bu¨tu¨n Edirneliler mu¨sabakaları c¸ok yakından takip etti. Burada digˆer takımlar s¸ampiyon takımı kutladılar. O¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde de valilik olarak benzer etkinlikleri desteklemeye devam edecegˆiz" diye konus¸tu.