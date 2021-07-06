Traktör römorkuna çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy ve Keşan'a bağlı Beyendik beldesini birbirine bağlayan yolda yolunda bir otomobil, traktöre bağlı römorka arkadan çaptı. 2 kişinin yaralandığı kazada 1 kişi feci şekilde can verdi.

Kaza, 5 Temmuz Pazartesi akşamı saat 22.00 sıralarında Hacıköy-Beyendik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpsala'ya bağlı Hacıköy'den Beyendik beldesine doğru seyreden Selçuk Engin yönetimindeki 22 PF 945 plakalı Tofaş marka Doğan, o sırada aynı yönde ilerlemekte olan C.B. yönetimindeki 22 PK 249 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çaptı. Kazanın haber verilmesi üzerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan Selçuk Engin, Simge Engin ile Ayşe Engin ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılırken çarpışmanın gerçekleştiği aracın ön yolcu koltuğunda bulunan ve kalbi duran Simge Engin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili başlatılan soruşma devam ediyor.