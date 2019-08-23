Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı

650/ton olarak açıkladı.

Yağlık Ayçiçeği, Türkiye bitkisel yağ tüketiminde nefaseti ve lezzetiyle halkımızın damak tadına hitap eden yüzde 80-85 civarında payı ve yüzde 50'lere varan yüksek yağ oranı ile ülkemizde üretimi gerçekleştirilen stratejik öneme sahip tarımsal ürünlerimizin başında gelmektedir. Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber Ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 20-30 orandaki bölümü Trakya Birlik tarafından mübayaa ediliyor. 2019/2020 İş yılı Türkiye yağlık ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400-1 milyon 450 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmekte olup halihazırda birliğe bağlı kooperatiflerin ortaklarınca 2019/2020 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 408 bin ton rekolte taahhüt edildi.

Trakya Birlik faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı Ağustos ayının ilk haftasında başlamış olup, kooperatiflerinde hasat günden güne yoğunlaşmaktadır. Birliğe bağlı 48 kooperatife ait 102 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 61 bin ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirildi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, “2019/2020 üretim sezonunda gerek ülkemizde gerekse de başta Ukrayna, Rusya olmak üzere Romanya ve Bulgaristan gibi çevremizde ki önemli üretim bölgelerinde de yüksek rekolte dolayısıyla yüksek miktarda ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağı ihracat rakamları beklenmektedir. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, ithalde uygulanan gümrük vergilerinde ki değişimler, üretim maliyetleri bir bütünüyle göz önüne alındığında geçmişte olduğu gibi bugün de Ülkemiz için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçek üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanarak üretici ortaklarının menfaatlerinin korunması noktasında Birliğimizce 2 ayı aşkın bir süredir yürütülen çalışma ve temaslar nihayete ulaşmış olup, bu çerçevede Tarım Bakanlığımız riyasetinde, Ticaret Bakanlığı yetkililerimiz, başta birliğimiz olmak üzere üretici örgütleri ve bitkisel yağ sanayicileri olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar ve istişareler neticesinde gerek tarımsal üretimin gerekse de tarımsal üretime dayalı yerli ve milli sanayinin sürdürülebilirliği birlikte değerlendirilerek çiftçi memnuniyetinin sağlanacağı fiyat seviyesi olarak yüzde 40 yağlı standart ürün için 2.500 TL/ton alım fiyatı tespit edilerek Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 8 Ağustos tarihinde ilan edilmiştir. Bu çerçevede belirlenen alım fiyatının yurt içinde 31 Ocak 2020 tarihine kadar cari kılınmasını sağlayacak Gümrük Vergisi Uygulaması 22 Ağustos tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir” denildi.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamanın devamında ise “Gelinen bu noktada, Birliğimizce 2019/2020 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatının belirlenmesi hususunda 23 Ağustos 2019 tarihinde Yönetim Kurulumuzca toplanılarak Bakanlığımızın açıkladığı yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2.500,00 TL/ton fiyat üzerinden uluslararası sözleşme kriteri olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için alım fiyatı 2.650 TL/ton olarak belirlenmiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.875,00 TL/tona karşılık gelmekte olup bu doğrultuda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün üzerinden her yüzde 1 ilave yağ oranı için yüzde 1,5 oranında 37,5TL/tona tekabül eden yağ primi ödenecektir. Birliğimiz tarafından 2019/2020 üretim sezonunda üretici ortaklarından 300-350 bin ton seviyesinde ürün mübayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre Birliğimizce kooperatiflerimize bildirilen ödeme programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Birliğimizce açıklanan fiyat Ön Alım Fiyatı olup, Birliğimizin 2019/2020 iş yılında faaliyetlerinden elde edeceği müspet fark, kurumsal kooperatifçiliğin en önemli göstergesi ve başarı nişanesi olan RİSTURN dağıtma kriteri çerçevesinde mevzuatımız hükümleri doğrultusunda ortaklarımıza RİSTURN (KAZANÇ) PAYI olarak dağıtılacaktır” ifadeleri kaydedildi.

Son olarak ise Yönetim Kurulu, ayçiçeği üretiminde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Ülkemiz için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği üretiminin ülkemizin kendi kendine yeter üretim seviyelerine ulaşmasında temel faktör olan üretici memnuniyetinin sağlanması noktasında desteklerini esirgemeyen T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ve her iki bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına, fiyat belirleme sürecinin başından itibaren konunun yakın takipçisi olarak desteklerini her daim bölge çiftçisi ve Türk tarımının hizmetine sunan T.B.M.M Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP' a, yine süreci yakından takip ederek destek veren Bölge Milletvekillerimiz ile Yerli ve Milli duruşla milletin efendisi Türk çiftçisi lehine politikaların belirlenmesinde destek veren tüm sektör paydaşlarına teşekkür eder, ayçiçeği alım kampanyasının ülkemiz, üretici ortaklarımız ve camiamız için bereketli ve hayırlı olmasını dileriz” dedi.