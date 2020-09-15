Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin'den TÜ'ye ziyaret

Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek hayırlısı olsun temennisinde bulundu.

Görüşmede Genel Sekreter Mahmut Şahin, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu tebrik ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Genel Sekreter Mahmut Şahin'e, Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Bahar Manav da eşlik etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı'nın Edirne ve bölgesi için çok önemli projeler yürüttüğünü belirterek, birçok projede Trakya Üniversitesi'ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Önceki dönemde Trakya Kalkınma Ajansı ile birçok ortak proje ve çalışmaya imza attıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, “Bundan sonraki süreçte de yeni proje çalışmalarıyla bölgemizin güçlenmesine ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Trakya Üniversitesi, Edirne ve bölge için eğitim, araştırma ve sağlık başta olmak üzere her alanda en iyisini yapma gayretinde olmaya devam edecek. Bu yolda, her zaman olduğu gibi Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteği de bizlere güç verecek” ifadelerini kullandı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya Üniversitesi ile ortak yürüttükleri çalışmalar ve olası iş birliklerinin önemine vurgu yaparak ilerleyen dönemlerde ilişkilerin daha da güçlenerek devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Edirne'yi ve Trakya'yı öne çıkaracak yeni fikir ve projeleri bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirten Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, paydaşlarına değer katmak ve fayda sağlamak istediklerini vurguladı.