Trakya Üniversitesi 4. Uluslararası İstanbul Odyoloji Kongresi'ne ev sahipliği yaptı

Kongresi ile 4. Uluslararası İstanbul Odyoloji Kongresi, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

16 Ocak 2018'de hayatını kaybeden ünlü otolog Mirko Tos'un anısına, vefatının yıl dönümünde gerçekleştirilen uluslararası katılımlı toplantıda otoloji ve nörotolojinin tartışmalı konuları dünyaca ünlü otologlar tarafından tartışıldı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve Türkiye dahil 15 ülkeden 80'i otoloji, nöro-otoloji, odyoloji, ilgili temel bilimler ve biyomedikal mühendislik alanlarından olmak üzere toplam 320 kişinin katıldığı kongrede ayrıca Mirko Tos Kulak ve İşitme Merkezi'nin yeni yerinin açılışı da yapıldı.

Kongrenin ilk gününde; araştırma ve yayın etiği, araştırma yöntemleri, deneysel çalışmalarda makale yazma, istatistikte sık yapılan hatalar, güncel iç kulak fizyolojisi, buluşları patentleştirme ve ticarileştirme, elektron mikroskopisi, genetik ve moleküler analiz yöntemleri, deney hayvanlarında elektrofizyoloji, kulak cerrahisi, iç kulağa ilaç verme yöntemleri, kobayda kokleostomi gibi çeşitli deneysel modeller hakkında eğitimler verilirken, aynı zamanda temel ve klinik odyoloji alanlarında da birtakım kurslar düzenlendi.

Prof. Dr. Mirko Tos'un ikinci ölüm yıl dönümüne denk gelen, ikinci günde açılış töreni Prof. Tos ve kaybedilen meslektaşların hatırasına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Prof. Dr. Elefterios Ferekidis tarafından icra edilen piyano dinletisinin ardından Prof. Dr. İbrahim Hızalan, Prof. Dr. Jacques Magnan ve Prof. Dr. Nuri Özgirgin, Prof. Mirko Tos'un mesleki anlamda yaptığı katkıları anlattı. Ardından “Prof. Tos ve Otolojide İnovasyonlar” başlığı altında konuşmalar gerçekleştirildi. Kongre, otoloji, odyoloji ve ilgili teknoloji alanlarında inovasyonlar üzerine yapılan konferans ve paneller ile tamamlandı.

Organizasyon komitesi adına kongre başkanları Prof. Dr. Cem Uzun ve Prof. Dr. Ahmet Ataş toplantıya katılan ve destek veren Türk ve yabancı bilim insanlarına, Trakya Üniversitesine, Türk KBB ve BBC Derneği'ne, Trakya KBB ve BBC Derneği'ne ve sponsor firmalara teşekkür ederek kongreyi sonlandırdı.