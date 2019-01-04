Trakya Üniversitesi 500 yıllık geleneğini sürdürüyor

Edirne'de, ‘Uluslararası Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Sempozyumu' Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Akademik alanda yayıncılık kalitesini artırmak amacıyla Avrupa Bilim Editörleri Birliği'nin (EASE) katılımıyla düzenlenen sempozyuma, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzan, çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

3. Uluslararası Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Sempozyumunda açılış konuşması yapan rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğunu vurgulayarak, “Üniversitemiz 1488 yılında kurulmuş 2.Bayezid Külliyesi ve Edirne Darüşiffası'nın devamıdır. Tıp eğitimi ve uygulamalarında o dönemin örnek gösterilmiş uygulamalarını yapmış bir üniversiteyiz. Bugün de aynı anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uluslararası alanda önemli bir yere sahip olan üniversitemiz 12 fakültesi ve 14 dergisiyle eğitime ve bilime katkı sağlamaya devam ediyor. Trakya Üniversitesi, yine tarihi bir güne tanıklık ediyor" dedi.

Tabakoğlu, üniversitenin Türkiye sınırında yer almasından dolayı misyonunu Balkanlara yöneltmiş bir üniversite olduğunu söyledi.

"Öğren, tecrübe et ve paylaş"

Sempozyumun çevresel konulara dikkat çekilerek ve gerekli hassasiyet gösterilerek düzenlendiğini ifade eden Prof. Dr. Cem Uzan, şöyle devam etti:

"Akademik yayıncılık ve bilimsel dergi editörlüğü konusunda, üniversiteler olarak daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Ne yazık ki yazarlık ve editörlük eğitimleri, yetkin ve nitelikli bir biçimde gerçekleşmiyor. Bilimsel dergi editörleri ve yazarlarla bir araya geliyor, eğitimler düzenliyoruz. Yürüttüğümüz çalışmaların odağında, ‘Öğren, tecrübe et ve paylaş' mottosu yer alıyor. Bilimsel yayıncılık alanındaki tecrübelerimizi diğer dergilerimizle de paylaşarak, onlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şuna da değinmek isterim ki sempozyumda çevresel konulara dikkat edilerek ve gerekli hassasiyet gösterilerek, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen toplantı materyalleri doğaya zarar vermeyecek nitelikte hazırlandı."

Sempozyum 6 Aralık Çarşamba akşamı sona erecek.