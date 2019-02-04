Trakya Üniversitesi aşçılık öğrencilerinden Alanya'da büyük başarı

Alanya'da düzenlenen 7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması”nda, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri birçok dalda derece elde etti.

Uluslararası düzeyde gastronomi dünyasının ülkemizde ağırlandığı, Türkiye'nin en büyük gastronomi yarışma ve festivalleri arasında yer alan “7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması”nda elde ettikleri derecelerle Edirne'nin yüz akı olan Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Alanya'da 6 ülkeden 753 yarışmacının katıldığı yarışmada elde ettikleri başarılarla bireysel ödülleri toplayan Arda Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri ve başarının mimarı öğretim elemanları, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi. Buluşmada öğrenciler, Trakya lezzetleriyle ödüle uzanan yolu ve başarı hikayelerini anlatarak, Türkiye ve Edirne gastronomisi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Yurt içi ve yurt dışından Alanya'ya gelen pek çok yarışmacının, 3 gün boyunca farklı lezzetler ve şovlarla yeteneklerini gösterme imkanı bulduğu ve meslekte duayen olmuş önemli isimlerden oluşan jüri üyelerinin değerlendirdiği yarışmada, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ve bir de kupa kazanarak lezzet ödüllerinin sahibi olan Arda Meslek Yüksekokulu öğrencileri Şevval Palabayık, Berk Kanat, Erkutay Avcı ve Doruk Efe Usluyer'e ziyarette, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Palüzar ve Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen eşlik etti.

“Trakya Üniversitesi, öğrencilerini bir adım öne taşımak için gerçekleştirdiği çalışmalara her yıl bir yenisini ekliyor”

Yüzlerce elit aşçı, gastronomi sektörü duayeni, gurme, blogger ve TV yemek programcısı tarafından yakından takip edilen ve yöresel lezzetlerin tat ve sunum bakımından uluslararası standartta değerlendirildiği yarışmaya, ödülleriyle damga vurarak ülkemizi ve üniversiteyi başarıyla temsil eden öğrencileri makamında kabul eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu öğrencileri tek tek tebrik ederek, “Üniversitemiz Arda Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencilerimiz, Alanya Uluslararası Yemek Yarışması'nda çeşitli kategorilerde önemli başarılar elde ederek bizleri gururlandırdı. Henüz çok kısa bir süre önce, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında gastronomi sektörüne önemli hizmet ve katkılar sunacak, geleceğin neferlerinin yetişeceği inancıyla eğitim faaliyetlerine başlayan Aşçılık Programı'nın çiçeği burnunda öğrencilerinin yakaladığı başarı bizleri heyecanlandırıyor. Trakya Üniversitesi, öğrencilerini bir adım öne taşımak için gerçekleştirdiği çalışmalara her yıl bir yenisini ekliyor” dedi.

“Trakya Yöresel Pizza görücüye çıktı”

Birbirinden değerli jüri üyelerinin beğenisini kazanmaktan ve sundukları farklı lezzetlerle başarılı olarak yarışmadan madalyalarla dönmekten mutluluk duyduklarını belirten öğrenciler, lezzet sırlarını ve hünerlerini Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu ile paylaşarak, gelmeden hemen önce hazırladıkları ve pizza kategorisinde kendilerine altın madalyayı getiren “Trakya Yöresel Pizza”yı da ikram etmeyi ihmal etmedi. Çölyak hastalarına yönelik glutensiz un, tuzsuz Edirne peyniri, Edirne eski kaşarı, Edirne Osmanlı Köyü sucuğu, Edirne tava ciğeri ve hamura aroma vermek için Kırklareli hardaliye içeceği kullanarak hazırlanan pizzayı tadan Rektör Tabakoğlu, çok beğendiğini ifade ederek patent alma girişiminde bulunabileceklerini belirtti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.