Trakya Üniversitesi, Balkan üniversiteleri ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor

Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen buluşmada Merkez Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Dış İlişkiler Sorumlusu Öğr. Gör. Nurgül Sarsılmaz ve Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğr. Gör. Esin Ömer, Tetova Devlet Üniversitesinden misafir öğrenciler yer aldı.

Tetova Devlet Üniversitesi ile temasların her geçen gün arttığını, Rektör Prof. Dr. Vullnet Ameti'nin yakın dostu olduğunu ve Tetovalı misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Tetova ve Balkan coğrafyası ile çok güçlü ilişkilerimiz var. Uluslararası üniversite olma hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz sistemli çalışmalar ve “Geleceğe Köprü” sloganıyla çıktığımız yolda Balkan coğrafyasının bütününe ulaşmaya, tüm soydaş ve akraba topluluklarımıza dokunacak çalışmalara devam ediyoruz. Çünkü sizler, bizlerden ayrı değilsiniz. 100 yıl önce aynı milletin evlatlarıydık, aynı bayrağın altındaydık. Tarih belki bizi bir nebze ayırdı ama gönüllerimiz halen bir. Çanakkale'de ve birçok savaşta omuz omuza çarpışarak kan kardeşi de olduk. Tüm bu nedenlerle bizler, birbirine kenetlenmiş iki milletiz. Tüm kardeşlerimize kapımız her zaman sonuna kadar açık. Balkan coğrafyasına gönülden sevgimiz ve bağlılığımız var. Trakya Üniversitesi, başta Edirne'nin ve bölgenin olmak üzere Balkanlar'ın önemli bir eğitim ve sağlık üssü konumunda.” dedi.

Akredite olmuş, kalite ve standartları yüksek Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin tüm imkânlarının Balkanlara seferber edildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilere akademik eğitimin yanı sıra bireysel gelişimlerin de geleceğin inşası açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Sizler, geleceğin yalnızca birer meslek sahibi yetişmiş insan gücü değil, inşasında önemli rol ve sorumluluklar alacak mimarlarısınız. Toplumlara yön verecek kanaat önderleri olacaksınız. Topluma önderlik eden lider kişiler olarak rol alacaksınız. Görevlerinizin sorumluluğu ve ifası ağır. Enstrümanınızın insan olduğu gerçeğini hiçbir vakit unutmayınız. Başarılarınızın ve beraberliğinizin devamını diliyorum.”

Dış İlişkiler Birimi olarak uluslararası üniversite ve öğrenciler ile iletişime her zaman açık olduklarını belirten Merkez Müdürü Doç. Dr. Türkyılmaz, her yıl benzer organizasyonlara imza atmak için var güçleriyle çalıştıklarını ve uluslararası öğrenciler için her türlü yeniliği ve gelişmeyi hayata geçirmek arzusunda olduklarını belirtti.

Misafir öğrenciler de burada kendilerini vatanlarında gibi rahat ve huzurlu hissettiklerini, Trakya Üniversitesi yetkililerinin ilgilerinden ve desteklerinden memnun kaldıklarını belirterek kurdukları önemli ilişki ve dostluklardan dolayı, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Merkez Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz başta olmak üzere Trakya Üniversitesinin tüm birimlerine ve personeline teşekkürlerini iletti.