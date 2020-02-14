Trakya Üniversitesi, Baskıresim Sanatı'nın usta isimlerini Edirne'de buluşturdu

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yeni yılın ilk aylarında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Baskıresmin sanatında Türkiye'deki öncü isimler tarafından farklı kentlerde “Bas-Buluş” adı altında gerçekleşen özgün baskıresim sergisi bu kez Edirne'de, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Ülkemiz kültür ve sanat yaşamında önemli yaratımlarıyla unutulmaz izler bırakan resim ve baskıresim sanatının usta isimlerinin eserlerinin sergilendiği ve daha önce Ankara, İzmir, İstanbul ve Tekirdağ'da sanat meraklılarıyla buluşan “Uluslararası Bas Buluş Özgün Baskıresim Sergisi”, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde açıldı.

Zühtü Müridoğlu'ndan Devrim Erbil'e, Süleyman Saim Tekcan'dan Mustafa Aslıer'e, Basri Erdem, Atilla Atar, Hayati Misman, Güler Akalan, Devabil Kara gibi ulusal ve uluslararası çalışmalar yürüten pek çok usta ismin yer aldığı, 22'si yabancı toplam 82 sanatçının baskıresim eserlerinden oluşan sergi, 22 Şubat tarihine kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi'nde gezilebilecek.

Sanatın her alanında eserler ortaya koyan, pek çok farklı renk ve konunun yer aldığı modern sanat eserlerini Edirne'de sanatseverlerin beğenisine sunan Güzel Sanatlar Fakültesi, birçok usta isim ve başarılı baskıresim sanatçısının eserlerini, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün küratörlüğünde bir araya getirdi.

Özgün baskıresim alanında belli bir açığı kapatmaya çalışan ve sanatçı akademisyenlerin gayretleriyle kurulan Türkiye Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği Başkanı ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün'ün'ün yanı sıra dernek üyelerinin ve baskıresim sanatının yurt içi ve yurt dışından duayen isimlerinin eserlerinden oluşan sergide, 22'si yabancı 82 sanatçının yer alıyor. Birbirinden değerli 84 eserin yer aldığı sergide; sanatçıların litografi, ipek baskı ve gravür teknikleriyle yaptıkları özgün eserlerini görmek de mümkün.

Küratörlüğünü Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün'ün yaptığı “2020 Uluslararası Bas-Buluş” sergisi, 82 sanatçının birbirinden farklı malzeme ve ürünlerle hazırladığı, yalnızca görsel olarak değil düşünsel olarak da ziyaretçileri sanatsal bir yolculuğa çıkaran bir içerik ve üsluba sahip. Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen “Bas-Buluş” sergilerinden ayrı olarak ilk kez uluslararası bir platforma taşınan ve sanatçı sayısının daha geniş boyutlara ulaştığı sergide, ülkemizin önde gelen baskıresim sanatçılarının yanı sıra Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Romanya, Portekiz, Porto Riko, Ukrayna ve Hindistan'dan da sanatçıların eserlerine yer verildi. Sergide ayrıca Türkiye'de ilk defa dünyaca ünlü ödüllü ressam Devrim Erbil'in metal üzerine renkli baskıresim tekniği ile uyguladığı örnek bir eser de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Edirne'de ilk kez sergilenen ve alanın her kuşak sanatçısının eserlerinin bir arada bulunduğu serginin açılışına, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Türkiye Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği Başkanı Prof. Melihat Tüzün ve Güzel Sanatlar Fakültesinin akademisyen sanatçılarının yanı sıra çok sayıda öğrenci ile sanatsever katıldı.

Özgün Baskı Resim Sanatçılar Derneği üyelerinin yanı sıra ülkemizden ve dünyanın farklı yerlerinden özgün baskı resim sanatının önemli temsilcilerinin eserlerinin yer aldığı serginin açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, özgün baskıresim disiplinine farkındalık oluşturmak, sanatsal, kültürel ve sosyal etkileşimi sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri etkinlikle, geleneksel hale getirdikleri “Bas-Buluş” sergisini, ilk kez uluslararası bir boyutta taşıdıklarını ifade etti.

Birbirinden değerli 84 eserin sergilendiği sergi, 22 Şubat 2020 Cumartesi gününe kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak.