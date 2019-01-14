Trakya Üniversitesi, Batı Trakyalı öğrencileri ağırladı

Batı Trakya'da Rodop iline bağlı Yassıköy'den, Türk okullarında lise öğrenimi gören 45 kişilik öğrenci grubu, Trakya Üniversitesini ziyaret etti. Yassıköy Belediyesi Azınlık Kültür Derneğinin katkılarıyla Edirne ve Trakya Üniversitesine gelen Batı Trakyalı soydaş öğrenciler için Trakya Üniversitesinde özel bir program düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen programda Yassıköylü öğrencileri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünden Batı-Trakya Türkleri ve Türk-Yunan İlişkileri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Chousein Oglou ağırlarken, Yassıköy Belediyesi Azınlık Kültür Derneği Başkanı Selver Hüseyin, Başkan Yardımcısı Gökhan Muemin ve dernek üyeleri de etkinliğe katıldı.

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, gerçekleştirdiği sunumlarla Edirne, Trakya Üniversitesi, fakülteler, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi ve diğer birimler ile ulaşım, yurt ve burs imkânları, sosyal ve kültürel hizmetler hakkında, Yassıköylü öğrencilere genel bilgiler vererek, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yassıköy'den gelen öğrenciler, Trakya Üniversitesinin ismini çok duyduklarını ve Batı Trakya'dan pek çok arkadaşlarının Trakya Üniversitesinde öğrenim gördüğünü ifade ederek, Trakya Üniversitesini yakından tanımak amacıyla Edirne'ye geldiklerini belirtti.

Ziyarete ilişkin görüşlerini dile getiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Batı Trakya'dan Trakya Üniversitesine gelen öğrencilerin ziyaretinden büyük mutluluk ve memnuniyet duyduklarını belirterek, “Trakya Üniversitesinin uluslararası arenada tanınırlığını artırmak ve Balkanlar'a olan borcumuzu ödemek için gönül coğrafyamızda atılmadık adım bırakmıyoruz. Soydaş öğrencilerimizin yanı sıra farklı millet, din ve dile sahip öğrencilerimiz de kültürümüze olan yakınlıkları ve çoğulculuğu benimseyen anlayışımızdan ötürü üniversitemizi tercih ediyor. Trakya Üniversitesi, ülkemizde Balkanlı öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite. 59 farklı ülkeden 3 bin 300 uluslararası öğrenci Trakya Üniversitesinde öğrenim görüyor ve bu öğrencilerin 3 bine yakını Balkanlar'dan. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda tüm gönül coğrafyamıza dokunarak 10 bin uluslararası öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Trakya Üniversitesi bilimin, ilimin, teknolojinin, kültürün, sanatın, sporun, müziğin Balkanlar'daki yuvası. Birbirinden beslenen farklı kültürlerin, çok renkliliğin ve çok sesliliğin gerçek adresi. Trakya Üniversitesi, uluslararası öğrencilere sunduğu imkân ve fırsatları sürekli geliştirme gayretinde. Sürekli gelişerek büyüyor, her geçen gün yeni ilerlemeler kaydediyoruz. Tıp, Kimya ve Biyoloji başta olmak üzere pek çok alanda akredite oluyor, eğitimimizin kalitesini nitel olarak da geliştiriyoruz. Bologna eğitimlerinin yanı sıra birimlerimiz gelişerek akredite oluyor. Bin 100 yataklı hastanemiz bölgenin en büyük sağlık kurumu olarak önemli sorumlulukları yerine getiriyor. Hastanemiz, sağlık turizmi ile kapılarını Balkanlar'a sonuna kadar açmış ve bu zamana kadar da birçok hastaya şifa kaynağı olmuştur. Böyle yüz akı bir eğitim kurumunda sizleri ağırlamaktan mutluyuz" şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrencilere sunduğu imkânlardan da söz eden Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, "Edirne ve Trakya Üniversitesi, kaliteli yaşam ve eğitim imkânlarıyla Türkiye genelinde 10 binin üzerinde öğrenci ile gerçekleştirilen Öğrenci Memnuniyeti Araştırması'nda, kendine 2. sırada yer bularak dünyanın en önemli kentleri ve üniversiteleri arasına adını yazdırdı. Uluslararası öğrencilerimizin, ailelerinden uzak, farklı bir yerde bir nebze de olsa geride başladıkları eğitimlerinde diğer arkadaşlarının önüne geçerek okullarını birincilikle tamamladıklarına pek çok defa şahit olduk. Bu başarıyı, öğrencilerimizle birlikte biz de gururlanarak takip ettik ve onların mutluluklarını paylaştık. Medeniyetimizin en derin izlerini taşıyan bu topraklar, size her zaman yepyeni ufuklar açacak” dedi.

Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen programın ardından, Batı Trakya'dan gelen öğrencilere Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi gezdirilerek üniversitenin sunduğu akademik eğitimin yanı sıra sosyal kültürel faaliyetlerin tanıtımı yapıldı. Ayrıca, öğrenciler için sosyal faaliyet kapsamında bir gezi organize edilerek Edirne tanıtıldı.