Trakya Üniversitesi ‘çevre dostu nesiller' yetiştirmeye devam ediyor

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Trakya Üniversitesinden gönüllü öğretim üyeleri ve çevre dostları, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü atölyelerinde yaklaşık 300 adet doğa dostu bez çanta dikti.

Etkinliklerin ikinci ayağında ise Trakya Üniversitesi Genç Tema Topluluğu ve ÇEVSAM, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine ekosistem hakkında eğitici bir sunum yaptı ve öğrencilere bez çanta hediye etti. Eğitimin ardından hem minik öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini sağlamak hem de plastik kullanımına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hediye edilen bez çantalar, öğrencilerle birlikte boyandı. Toplam 9 sınıfta yapılan eğitim ve boyama etkinliğinde 250'ye yakın çanta dağıtıldı.

Çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden olan plastik kullanımında farkındalık oluşturmak ve bu konuda daha bilinçli nesiller yetiştirmek için etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Trakya Üniversitesi ÇEVSAM Müdürü Doç. Dr. Başak Boz yaptığı açıklamada "Yaptığımız sunumlar ve eğlenceli uygulamalar ile minik öğrencilerimiz hem keyifli vakit geçiyor hem de plastik kullanımının azaltılması konusunda daha duyarlı oluyorlar. İlkokul öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte dağıtılan çantaların hem çocukların hem de ailelerinin alışverişlerinde tek kullanımlık plastik poşetlere alternatif olarak kullanılacağını umut ediyorum" dedi.