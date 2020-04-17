Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda uygulamalı eğitimler devam ediyor

Bu kapsamda, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerle birlikte ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması için uygulamalı derslerini, interaktif bir şekilde internet ortamına taşıdı. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, lisans ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte, Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencilerine canlı yayında interaktif eğitim vermeye başladı.

Eğitim için sınır tanımayan ve iyi kurgulanmış interaktif eğitimler sayesinde öğrencilerini yalnız bırakmayan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları, hayata geçirdikleri uygulamayla, sınıf ortamını evlere taşıdı. Öğrencilerine, “Evde Kal” ve “Hayat Eve Sığar” mesajı vererek, Covid-19 ile etkin mücadeleye destek sağlayan Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri, yaptıkları canlı ve etkileşimli eğitimlerle uzaktan eğitimi, yüz yüze eğitim düzeyine ulaştırdı.

Uygulamalı dersleri, internetten görüntülü arama ile öğrencileriyle birebir biçimde gerçekleştiren öğretim elemanları, çok katılımlı dersleri ise video konferans yöntemiyle yapıyor. Dersler kapsamında öğrenciler, bilgisayar başında, sınıf ortamında olduğu gibi sorular sorabiliyor ve karşılıklı tartışma imkânı bulabiliyor. Ayrıca, öğrencilere ödevler veriliyor ve ödev kontrolleri de düzenli olarak sağlanıyor. Uygulama, ortaokul ve lisede, tüm akademik dersler ve öğrencilerin sanat içerikli dersleri üzerinden gerçekleşirken, sınav döneminde öğrenciler, yine çevrimiçi yöntemle uzaktan sınavlara katılabiliyor. İlkokul ve liseler için dersin öğretmeni tarafından başlatılan ayrı ayrı eğitimler, 30-40'ar dakikalık dersler şeklinde gün boyunca sürüyor. Kısa sürede hayata geçirilen ve öğrencilere sunulan senkron eğitimler, Covid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçilen bu günlerde, evlerinden çıkamayan öğrencilere moral olurken, öğrenciler, derslerinden ve çalışmalarından geri kalmamış oluyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, “Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak, ağırlıklı bir şekilde uygulamalı eğitimlerle sürdürdüğümüz eğitim-öğretim çalışmalarımızı, bu zorlu günlerde öğrencilerimizi yalnız bırakmayarak, interaktif bir şekilde dijital ortama taşıdık. Yoğun bir programla devam eden eğitimlerimiz, oldukça verimli geçiyor. Bu uygulamadan gerek öğrencilerimiz gerekse velilerimiz çok memnun. Bu sayede hem evde kalarak, Covid-19 ile mücadeleye destek veriyoruz hem de öğrencilerimizin yanında olarak, eğitimlerinden mahrum kalmamalarını sağlıyoruz. Çalışmalarımız önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşarak devam edecek” dedi.