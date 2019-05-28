Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının genç sanatçılarının mezuniyet heyecanı

Kuruluşundan bugüne, hem ulusal hem de uluslararası arenada adını duyurmuş çok sayıda sanatçı ve bilim insanı yetiştiren Devlet Konservatuvarı geleceğin sanatçılarını, Devlet Konservatuvarı Sanat Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törenle uğurladı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Alp, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet coşkusunun yaşandığı törende, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, kep atma sevincine ortak oldu.

Temsili belgelerin sahipleriyle buluştuğu tören öncesinde Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları tarafından hazırlanan 2018-2019 yılı faaliyet sunumu, salonu dolduran öğrenciler ve aileleriyle buluştu. Piyano, Yayılı Çalgılar ve Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı'ndan öğrencilerin mezun olduğu tören, mezun olan öğrencilerin yerlerini almalarının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle devam eden törende, dönem birincisi Göknur Bilgin ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, duygularını ve mutluluğunu ifade ettiği kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Devlet Konservatuvarından mezun öğrenciler adına konuşan dönem birincisi Göknur Bilgin, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek mesleklerini en iyi şekilde gerçekleştirmek için gereken tüm bilgilerle donatıldıklarını ve mesleğe atılacak olmanın heyecanı içinde olduklarını dile getirdi. Göknur Bilgin, tüm mezun arkadaşları adına kendilerini yetiştiren hocalarına ve ailesine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer yaptığı konuşmasında, en iyi ve verimli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu hatırlatarak konservatuvar eğitiminin de özel yetenek gerektiren, öğrencilerin birebir eğitimler aldıkları özel kurumlar olduğunu vurguladı. Öğrencilere ve değerli ailelerine de seslenen Prof. Zafer, “Üniversite çatısı altında aldığınız bu eğitim, hayatınız boyunca sizlere eşlik edecektir. Bizler sizlere eğitim ve bilgi vermeye çalışırken sizlerden de öğrendiğimiz çok fazla şey oldu. Gelecek yaşamınızda, burada edindiğiniz bilgi ve tecrübeler ışığında bilim, sanat ve estetizmden kopmadan ulusal değerlerimizi gelecek kuşaklara aktaracağınıza ve çağın gerektirdiği entelektüel bireyler olacağınıza hiç şüphem yok. Sizleri ve kıymetli ailelerimizi tebrik ediyor, sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, sahneye davet edilerek belgelerini alan öğrenciler, mezuniyetlerini kutladı. Törende, dönem birincisi Göknur Bilgin, belgesini Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in elinden alırken, dönem ikincisi Eylül Öztürk ve dönem üçüncüsü Çağlar Ali Gürsoy belgelerini, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Alp ve Prof. Ali Akbarov'dan aldı. Temsili diplomalarını hocalarının elinden alan mezunlar, keplerini havaya atarak mezuniyeti kutladı.