Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni

sınıf öğrencileri, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle beyaz önlüklerini giydi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan program Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesi ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi devam etti.

Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri adına konuşan Murat Çonay, "Bildiğiniz gibi hepimiz çok uzun, yorucu, zor ama bir o kadar da heyecanlı bir dönemden geçerek bugün burada olmaya hak kazandık. Bugün emeklerimizin karşılığını almış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dönemde her zaman yanımızda olan, bizlere inanan, tüm imkanlarını okumamız için seferber eden değerli ailelerimize özellikle teşekkür ederiz. Ayrıca üzerimizde emeği geçen tüm öğretmenlerimize buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Temennim fakültemizi başarıyla bitirip, mesleğimizi en iyi şekilde uygulayarak çağdaş ve bilimin ışığından ayrılmayan hekimler olarak ülkemize faydalı olmaktır” ifadelerini kullandı.

"Sizleri en iyi altyapı ve donanımla mezun edeceğiz"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, 22 Kasım'ın “Türkiye Diş Hekimleri Günü” olarak kutlanması sebebiyle Beyaz Önlük Töreni gerçekleştirmek için bugünü seçtiklerini belirterek, "Ülkemizde bilimsel diş hekimliği mesleğinin başlangıç tarihi 22 Kasım 1908 olarak kabul edilir. Diş hekimliği mesleğinin bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm büyüklerimizi, meslektaşlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Fakültemizin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Biz hekimlik mesleğini kadınların şefkatli ellerine teslim ediyoruz. Bu da bize gelecek için umut ve güven veriyor. Ayrıca fakültemiz, üniversitemizin misyonuna uygun olarak Balkanlardan gelen öğrencilerimizi de hekim yapma gayesiyle 5 yıl süreyle ağırlıyor. Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri olarak sizler şanslısınız çünkü fakültemizde her branşta tam yetkili öğretim üyelerimizden en iyi teknik imkânlarla eğitim alacaksınız. Her geçen yılda bu başarıyı daha ileri taşımak üzere çalışıyoruz. Siz öğrencilerimize düşen, 5 yıllık bu zorlu eğitimi başarıyla tamamlayıp birer hekim olarak sağlık camiasındaki yerinizi almanız. Diş hekimliği, doktorluk, mühendislik ve sanatın birleştiği bir meslektir. Mesleğimizin bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm büyüklerimizi, meslektaşlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sevgili öğrenciler, iyi birer diş hekimi olabilmeniz için zorlu bir eğitim sürecinden geçeceksiniz. Sizleri en iyi altyapı ve donanımla mezun edeceğiz. Yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

"Önemli olan beyaz önlüğünüzün temsil ettiği maneviyatınızın kirlenmemesidir"

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ise “Bugün burada öğrencilerimiz beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine ilk adımlarını atacak. Önlüklerini giydiklerinde mesleklerinin saygınlığını ve sorumluluğunu hissetmeye başlayacaklar ve eğitimlerini inşallah başarıyla tamamlayacaklar. Netice olarak 5 yıllık eğitim sürecinin sonunda üniversitemizden hekim olarak mezun olacaklar. Bir hastayı iyileştirdiğinizde, acısını dindirdiğinizde, derdine derman olduğunuzda kendinizin de iyileştiğini fark edecek, hasta ile beraber siz de o mutluluğu hissedeceksiniz. İşte o zaman mesleğinizin kutsal bir meslek olduğunu idrak edeceksiniz. Bu mesleği yaparken giydiğiniz beyaz önlükler yalnızca fiziki temizliği değil aynı zamanda saflığı, vicdani temizliği de temsil eder. Beyaz önlükleriniz, çalışırken elbette ki kirlenecektir. Önemli olan beyaz önlüğünüzün temsil ettiği maneviyatınızın kirlenmemesidir” diye konuştu.

Prof. Dr. Hatipoğlu konuşmasında ayrıca Edirne ve Trakya Üniversitesini tanıtarak üniversite ve fakültenin öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ayrıcalıklara dair bilgiler verdi ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Hatipoğlu son olarak gerçekleştirilen törende emeği geçen herkese teşekkürlerini ve öğrencilere başarı dileklerini ileterek sözlerine son verdi.

Tören, öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törene, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Tabipler Odası Başkanı Ertuğrul Tanrıkulu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Alparslan Bülbül, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.