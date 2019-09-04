Trakya Üniversitesi doluluk oranlarında büyük artış

Trakya Üniversitesi, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 94,03'lük doluluk oranı ile en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Trakya Üniversitesi lisans programlarına 3 bin 988 öğrenci yerleşirken, ön lisans programlarına ise 3 bin 503 öğrenci yerleşti. Buna göre 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için lisans ve ön lisans programlarına açılan toplam 7 bin 967 kişilik kontenjana, 7 bin 491 öğrenci yerleşti. Böylece, Trakya Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarının kontenjanları yüzde 94,03 doluluk oranına ulaştı.

Trakya Üniversitesinin doluluk oranı bir önceki yıl yüzde 85,07 düzeyinde gerçekleşmişti. Bu yıl gerçekleşen yüzde 94,03 ile Trakya Üniversitesi doluluk oranı bir önceki yıla göre yüzde 10,53 artmış oldu. 2018 yerleştirme sonuçlarında lisans bölümleri yüzde 79,71 oranında dolarken, ön lisans programları yüzde 92,11 oranında dolmuştu. Doluluk oranlarının arttığı 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için lisans bölümlerinde bu oran yüzde 96,66'ya yükselirken, lisans programlarında doluluk oranı bir önceki yıla göre yüzde 21,26 oranında artış göstererek önemli bir başarıya ulaşıldı. Ön lisans programlarında doluluk oranı ise önceki yılla aynı kalarak yüzde 92'lik oran korunmuş oldu.

Fakülte bazında Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen, İlahiyat, Mimarlık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi yüzde 100'lük doluluk oranı ile dikkatleri çekerken Trakya Üniversitesi, fakültelerdeki tercih edilme başarısını yüksekokullarda da sürdürdü. Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu ve Keşan Yusuf Çapraz Yüksekokulu da yüzde 100 doluluğa ulaştı. Meslek Yüksekokullarında da aynı başarıyı yakalayan Trakya Üniversitesi'nin Arda Meslek Yüksekokulu, Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Keşan Meslek Yüksekokulu'nda kontenjanlar tamamen doldu.

Ek yerleştirme sonuçları ile öğrenci sayısının, bu yıl açılan toplam 7 bin 967 öğrenci rakamına ulaşarak doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

YKS sonuçlarına göre Trakya Üniversitesinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize “Hoş Geldiniz” diyerek, “Geleceğe Köprü” sloganıyla çıkılan yolda Üniversitemizin her geçen yıl daha da büyümeye devam ettiğini söyledi. Yeni öğrencilerimizin Trakya Üniversitesi ailesine katılmalarından ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “YKS yerleştirme sonuçlarına göre Trakya Üniversitesine yerleşen öğrencilerimi ve ailelerini tebrik ediyorum. YKS sonuçlarına göre üniversitemizim lisans kontenjanlarını yüzde 96,66 ön lisans kontenjanlarını ise yüzde 92 oranında dolduran öğrencilerimiz bizleri ziyadesiyle memnun etti. Türkiye genelinde 10 binin üzerinde öğrenci ile gerçekleştirilen Öğrenci Memnuniyet Anketi'nde kendine 2. sırada yer bulan Türkiye'nin en yaşanabilir şehri Edirne ve Trakya Üniversitesi, sundukları kaliteli yaşam ve eğitim imkânlarıyla heyecanla yeni öğrencilerini bekliyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize başarı, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum” dedi.