İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trakya üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut'un başarısı

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümünden Dr.

Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut, “İşitsel Nöropati Spektrum Bozuklugunda SMAD4 Gen Metilasyonunun Bir Biyobelirteç Olarak Araştırılması” başlıklı çalışması ile TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu kazandı.


Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut burs programı kapsamında Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Prof. Dr. Adrian Eshraghi tarafından “Epigenetik ve İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu” başlıklı konularda çalışmak üzere bir yıl süre ile Miami Üniversitesi Kulak Enstitüsüne davet edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.