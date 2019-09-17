Trakya Üniversitesi geleceğin müzisyenlerini belirledi

Devlet Konservatuarı Konser Salonu'nda başlayan özel yetenek sınavlarına ülkenin çeşitli illerinden 85 aday başvurdu.

28-29 Ağustos 2019'da İlk ve orta öğretim düzeyinde, 10-11 Eylül 2019'da lisans düzeyinde yapılan özel yetenek sınavlarında adaylar Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı ile Piyano Ana Sanat Dalına yerleşebilmek için hünerlerini sergiledi.

Yaptığı çalışmalarla adından ülkemizde ve Balkanlarda söz ettirmesinin yanı sıra içerisinde Balkan Senfoni Orkestrası gibi önemli bir orkestrayı barındıran Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarına olan talep son yıllarda giderek artıyor.

Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalında Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas; Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalında Flüt, Obua, Klarnet, Trompet, Korna, Trombon, Fagot; Piyano Ana Sanat Dalında Gitar ve Piyano eğitimi veren Devlet Konservatuarının tüm bölümlerine yoğun ilgi oldu. Sınavlar neticesinde başarılı olan adaylardan Ortaokul düzeyine 10, lise düzeyine 20, lisans düzeyine 20 aday yerleştirildi. Kazanan adayların kesin kayıtları 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Ülkede İlköğretim düzeyinde müzik eğitimi veren az sayıdaki okullardan biri olan Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Orta Okulu da sınavlarla kapılarını minik öğrencilere açtı. Ortaokul düzeyinden konservatuara başlayan minik öğrenciler sınavları başarı ile geçmeleri halinde eğitimleri kesintiye uğramadan lisansüstü eğitim düzeyine kadar gelip akademisyen olabiliyorlar.

Özel Yetenek Sınavları hakkında açıklama yapan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarının ortaokul düzeyinden eğitim vermeye başladığına vurgu yaparak “Gerçekleştirdiğimiz özel yetenek sınavlarına öğrencilerimizin yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Yeteneklerini iyi bir eğitimle birleştirmek için Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarını seçerek eğitim hayatlarında önemli birer adım atan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Seçkin ve alanında uzman akademik kadromuzla birlikte değerli öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Özel yetenek sınavlarında geleceğin sanatçılarını seçebilmek adına emek sarf eden hocalarımıza da teşekkür ederim” dedi.