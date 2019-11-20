Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykelde ilk yüksek lisans mezununu verdi

Programın ilk öğrencilerinden olan Aysel Tursun, “Osmanlı İmparatorluğunda Heykel” adlı teziyle bu programdan yüksek lisans derecesi alan ilk öğrenci oldu. Tez, Heykel Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ercan Yılmaz'ın danışmanlığında tamamlandı. Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleşen tez savunması ve sözlü sınavında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Doç. Ayhan Çetin ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Selçuk Seçkin jüri üyesi olarak yer aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Heykel Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ercan Yılmaz, “Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, bölümümüz öğretim üyelerinin azimli çalışmaları sonucu üniversitemizde güzel sanatlar alanında açılan ilk lisansüstü program olmuştu. Böylelikle üniversitemiz aynı zamanda ülke genelinde heykel alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim veren sınırlı sayıdaki üniversiteler arasında yer aldı. Gerçekleşen mezuniyet de yine Trakya Üniversitesinde bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu sayede üniversitemiz, güzel sanatlar alanında lisansüstü derece verir hale geldi. Bu durum Trakya Üniversitesinin plastik sanatlar alanında da ulaştığı artistik ve akademik yetkinliğin seviyesini gözler önüne seriyor. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülerek en kısa zamanda ‘Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Sanatta Yeterlik Programı'nın da açılmasını umut ediyoruz” dedi.