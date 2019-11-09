Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden “Sonbahar alegorisi” sergisi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, kültür ve sanat rüzgârı esmeye devam ediyor. Güzel Sanatlar Fakültesi, “Malzemeyi Tanı Sanata Dokun” sergisinin ardından, “Sonbahar Alegorisi” adlı sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Hem resim tarihi boyunca kullanılan bir anlatım biçimi olan alegori kavramına dikkat çekmek hem de Trakya Efsaneleri'ni tuvale yansıtarak yeniden görünürlük kazandırmak amacıyla düzenlenen “Sonbahar Alegorisi” adlı sergi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi'nde açıldı.

Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sanat meraklıları ile buluşan sergi, Türkiye'nin dört bir yanından pek çok sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Eskişehir, Balıkesir, İstanbul ve Edirne başta olmak üzere ülkemizin birçok farklı kentinden 17 sanatçının eserlerinin sergilendiği ve sanatseverler tarafından büyük beğeni toplayan “Sonbahar Alegorisi” sergisinde, Yunan Mitolojisi'nden Makedonya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Traklar ve daha pek çok uygarlık tarihine damga vurmuş medeniyet ve efsanevi komutanlara kadar pek çok tema yer alıyor.

Sanatçıların ifade gücü ve yeteneğini yansıtan eserler arasında, Yunan Mitolojisi'nde efsanevi bir müzisyen ve mitolojik şair olarak bilinen Orfeus, güzelliği ve zarafetiyle Orfeus'u etkileyen Euridice, zeka, barış, sanat ve ilhamın önemli simgelerinden tanrıça Athena, tarihteki en büyük komutanlardan biri olan, kahramanlıklarıyla doğu efsanelerine büyük nam salmış ünlü Makedonya Kralı Büyük İskender, Roma İmparatoru Hadrianus, medeniyetimizin yetiştirdiği yüce padişahlardan Yıldırım Bayezid'in oğlu Musa Çelebi, dünyanın en ünlü antik kentlerinden Troya ve Odris Kralının görünümlerinden oluşan tuval çalışmaları sergileniyor.

Her bir resmin ayrı bir hikâyesi olan sergide sanatçılar, yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışmanın sonucu olan eserlerini sergilemenin heyecanını yaşadı. Farklı boya teknikleriyle hazırlanan eserlerin yer aldığı “Sonbahar Alegorisi” sergisi, 10 Kasım tarihine kadar Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi kapsamında hazırlanan eserler, sergi sona erdikten sonra da Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi'nde kalıcı olarak sergilenmeye devam edecek.