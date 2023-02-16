Trakya Üniversitesi Hastanesi, depremzedelerin yaralarını sarıyor

Deprem felaketini yaşayan Elbistan'da görev yapan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı doktorlarının, acil cerrahi müdahalelerini gerçekleştirdiği hastaların tedavilerine Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Depremin yaşandığı yerlerden biri olan Elbistan'da bulunan Devlet Hastanesi'nde görev yapan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı hekimleri tarafından acil cerrahi müdahaleleri tamamlanan hastalar, Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

Deprem sonrası Elbistan Devlet Hastanesi'ne getirilen ve ilk müdahaleleri burada gerçekleştirilen yaralı vatandaşların, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nın girişimleri ile tedavisine Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor. Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen başka hastalar ve afetzedeler de bulunuyor.

Trakya Üniversitesinde, depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi başta olmak üzere depremden etkilenen bölgelere çok sayıda doktor, intörn hekim, tıp fakültesi öğrencisi ve aralarında hemşirelerin de olduğu sağlık personeli ile arama kurtarma ekipleri gitmişti.

Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden kardiyoloji, anesteziyoloji, ortopedi, acil tıp, iç hastalıkları, çocuk ve ergen ruh sağlığı, deri ve zührevi hastalıklar alanında uzman 9 doktor, intörn hekimler ve aralarında hemşirelerin de olduğu sağlık çalışanları, Elbistan Devlet Hastanesi'nde görev aldı.

Depremin ardından Elbistan'a hareket eden Trakya Üniversitesi Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları, ilçe hastanesine getirilen çok sayıda yaralıya müdahalede bulundu ve acil cerrahi operasyonlar gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı hekimleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'nde ilk tedavileri yapılan çok sayıda hastadan 3'ü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özellikle pelvis yaralanmalarının tedavisinde bölgede referans sağlık kuruluşu olan Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen hastalar, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu ve ekibi tarafından karşılandı.

Depremde yaralanan ve pelvis (leğen kemiği), kaval kemiği kırığı ile uzuv kaybı olan hastaların tedavisine, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'nde devam ediliyor. Bir veya birden fazla kez operasyona alınan depremzedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Deprem bölgesinden, Ortopedi ve Travmatoloji kliniğine kendi isteğiyle gelen ve tedavi altına alınan başka hastalar da var. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı hekimleri, enkazdan kurtarılan 147 yaralıya müdahale etti.

Hastanelerine getirilen depremzedelerin tedavilerinin sürdüğünü belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, depremzedeleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile Hastane Müdürü Muzaffer Tudan da eşlik etti.

Tedavileri devam eden depremzedeler ile bir araya gelerek, sağlık durumları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaralıların takip ve tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Deprem bölgesinde yer alan hastanelerde ve sahada görev alan Trakya Üniversitesi hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarına özverileri nedeni ile teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tedavileri devam eden hastalara da acil şifalar diledi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ayrıca, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelerin ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmesi konusunda da gereken desteği verdiklerini belirtti.