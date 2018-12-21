Trakya Üniversitesi Hastanesinde, “Çocuklarda Öğrenme Sorunu” toplantısı

Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde "Çocuklarda Öğrenme Sorunu" konulu toplantı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından “Hasta Okulu” programı kapsamında “Çocuklarda Öğrenme Sorunu Neden Olur” başlığıyla düzenlenen toplantıda, öğrenme güçlükleri, altında yatan sebepler, öğrenme güçlüğünün etkileri ve nasıl tedavi edileceği ile öğrenme güçlüğü olan çocuklara nasıl bir eğitim verilmesi gerektiği konularında önemli bilgiler paylaşıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Yemekhanesinde gerçekleşen ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker'in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıya, ana bilim dalı öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı ile hasta ve hasta yakınları katıldı.

"Bireyselleştirilmiş eğitim programları gibi konular son derece önemlidir"

Öğrenme güçlüğü olan çocukların doğru eğitilmeleri amacıyla farkındalık oluşturmak için düzenlenen toplantıda konuşan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, öğrenme güçlüğünün, öğrenme süreci sırasında bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının etkin bir şekilde işlev görmemesi durumu olduğunu belirtti. Görker, "Öğrenme, yaşam boyu süren, bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreçtir. Öğrenme süreci sırasında bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının etkin bir şekilde işlev görmemesi halinde öğrenme güçlüğünden söz ediyoruz ve bu hayat boyu devam eden bir durum. Dolayısıyla öğrenme güçlüğünün erken tanılanması ve sonrasında gerekli bireysel eğitim planı ve gerekli yönlendirmeleri yapmak çok önemli. Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitime ihtiyacı var. Aile ve öğretmenlere bu konuda büyük sorumluluk ve roller düşüyor. Öğrenme güçlüğünün tek bir sebebi ve belirli bir profili yok. Anne ve babalar ile öğretmenler, tanılama aşamasında; akranlarına göre çocuklarda ileri derecede akademik başarısızlığı dikkate almalı ve başarısızlığın nedenleri tam anlamıyla anlaşılmaya çalışılmadır. Zeka geriliği, duyusal ve davranışsal bozukluklar, tıbbi bozukluklar ile kültürel ve sosyal çevrede sorunlar olup olmadığı iyi şekilde değerlendirilmelidir. Öğrenme güçlüğünden kuşkulanılan çocukların özgül öğrenme bozukluğu açısından klinik değerlendirmesi, öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimi noktasındaki özellikleri, bireysel ihtiyaçlara göre özel eğitimin nasıl verilmesi gerektiği, bireyselleştirilmiş eğitim programları gibi konular son derece önemlidir” dedi.

"Orta ve ağır düzeyde olanlar genellikle okul dönemlerinde fark ediliyor"

Çocuklarda sık görülen öğrenme bozukluklarının birçok nedeni olabileceğini ve öğrenme güçlüğü problemi olan çocuklarda diğer nedenlerle birlikte özel öğrenme güçlüğü olup olmadığının da araştırılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Işık Görker, “Özel öğrenme bozukluğu, zekası normal olan kimselerde veya zekası normalden az olan kimselerde de olabilir. Özel öğrenme güçlüğü; çocuğun zekası, yaşı, okuma ve yazma ile matematik becerilerinin birlikte değerlendirilerek önemli ölçüde geride olduğu zaman düşünülebilir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, metabolik bazı hastalıklar ile aile ve okul koşulları iyi araştırılmalıdır. Zeka problemlerine, doğum öncesi ve doğumda olan sorunlar, annedeki enfeksiyon ve alkol gibi pek çok sorun neden olabilir. Öğrenme sorunu baştan belli oluyor, bu sorunların hafif olanları aile tarafından fark edilemeyebiliyor. Orta ve ağır düzeyde olanlar genellikle okul dönemlerinde fark ediliyor” dedi.

Toplantı sonunda, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işık Görker, farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini bildirerek katılımcılara teşekkür etti.