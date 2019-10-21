Trakya Üniversitesi hocalarının isimlerini yaşatıyor

Dr. Ali Kemal Kutlu'nun adı, Tıp Fakültesi Eğitim ve Seminer Salonu'na verildi.

Rektör yardımcılığı, Tıp Fakültesi kurucu dekanlığı ve başhekimlik gibi idari görevlerde bulunan, Trakya Üniversitesinde Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalının kurulduğu 1983 yılından emekliliğe kadar geçen 35 yıllık dönemde Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Ali Kemal Kutlu'nun isminin Eğitim ve Seminer Salonu'na verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Gündeniz Altıay ile Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, akademisyenler, çalışanlar, Prof. Dr. Ali Kemal Kutlu'nun yakınları ve öğrencileri katıldı.

Trakya Üniversitesi bünyesindeki Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurucu müdürlüğünü de yaparak, özel eğitim gereksinimi olan birçok çocuğun rehabilite edilmesine öncülük eden Prof. Dr. Ali Kemal Kutlu, adının verildiği eğitim ve seminer salonu açılışı öncesi Tıp Fakültesi'nde meslektaşları, yakınları ve öğrencileri tarafından özel bir programla karşılandı. Yakınları programda Prof. Dr. Ali Kemal Kutlu'nun hayatından, eserlerinden ve çalışmalarından söz ederek, anılarından bahsetti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Prof. Dr. Ali Kemal Kutlu'ya duyulan vefadan dolayı adının çok amaçlı bir salona verilmesi ve günün anısına düzenlenen törenden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, sağlık ve tıp alanına katkıda bulunan kişilerin adını yaşatmada örnek uygulamaları her zaman desteklediklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, “Prof. Dr. Ali Kemal Kutlu hocamız sadece Tıp Fakültemiz için değil, ülkemiz için önemli bir bilim insanıdır. Bir değeri başlatmak kadar onu taşımak, yükseltmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak da önemlidir. Hocamız, üniversitemizin hizmete açıldığı ilk günden bugüne uzanan köklü tarihine yakından tanıklık etmiş yaşayan önemli bir değer ve tüm zamanlarda sevilen, sayılan örnek bir şahsiyet olmayı başarmıştır. Yalnız mesleki olarak değil, davranışlarıyla da bize örnek olan sevgi dolu, güler yüzlü ve öncü bir hekim olmuştur. Hocamızın engelli bireyler ve çocuklar yararına yaptığı işler büyük takdir toplamıştır. Bugün büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdiğimiz geleneksel beyaz önlük törenleri, yine hocamızın bizlere bıraktığı güzel eserlerden biridir. Hocamızı akademik başarıları kadar idari görevlerde sergilediği tutum ve davranışlarla, her zaman sevgi ve muhabbetle hatırlayacağız” dedi.

Tören, kurdele kesilmesi ve fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.