Trakya Üniversitesi ile bisiklet derneği arasında protokol

Trakya Üniversitesi ile Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) arasında, “Sosyal, Kültürel ve Sportif İş Birliği Protokolü” imzalandı. Protokol kapsamında her iki kurum; eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük gerektiren konularda bir araya gelebilecek ve tarafların katılımlarıyla ortak organizasyonlar düzenlenebilecek.

Trakya Üniversitesi ile ARDABİS arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlayacak olan protokol, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Burak İşçimen ve Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan arasında imzalandı.

ARDABİS üyelerinin, Trakya Üniversitesi öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılımını veya ortak etkinlikler düzenlenmesini de teşvik eden konuların yer aldığı iş birliği protokolü, dernek üyeleriyle Trakya Üniversitesi'nin öğrenci, akademisyen ve idari personellerinin katılabileceği yurt içi veya yurt dışı bisiklet turları, kültür gezileri ve kamplar yapılması başlıklarını da içeriyor. Trakya Üniversitesi ve ARDABİS mensuplarının katılımıyla çeşitli konularda farkındalık oluşturacak ve toplumsal fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri üretilmesi ve geliştirilmesi gibi faaliyetler de protokol kapsamında yer alıyor.

Öğrenciler ve gençlerin sağlıklarını ve sağlıklı yaşam biçimlerini doğrudan etkileyen konu ve faaliyetler üretilmesinde üniversitelerin ayrı rolü ve sorumlulukları olduğunu hatırlatan SKS Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, bisiklet kullanımın yaygınlaşması ve sağlıklı yaşamın desteklemek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Trakya Üniversitesi bünyesindeki öğrenci topluluklarının etkinlik ve faaliyet alanlarını artırmak ve genişletmek istediklerini de sözlerine ekleyen Öğr. Gör. Burak İşçimen, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarla gençlerin gelişimlerini desteklemeye yönelik adımlara devam edeceklerini vurguladı.

Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan ise derneğin, Edirne ve çevresindeki doğal ve tarihi güzellikleri sportif etkinlikler ile keşfetmek, doğayı koruyup bu güzellikleri genç yaşlı her yaştaki insanlarla paylaşmak, tanıtıp sevdirmek, mutlu, sağlıklı bireylerin yaşadığı topluluklar oluşturmak amacıyla kurulduğunu belirterek, Trakya Üniversitesi ile bu faaliyet ve etkinlik alanlarına bir yenisini katmanın mutluluğunu taşıdıklarını belirtti.

Protokol kapsamında ayrıca “Edirne ve bisiklet”, “Edirne ve Balkanlar”, “Bisiklet ve yaşam” olmak üzer üç ayrı başlıkta sergi açılması da kararlaştırıldı.