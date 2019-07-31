Trakya Üniversitesi ile KOSGEB Edirne İl Müdürlüğü, iş biriliği protokolüne imza attı

Kamu-Sanayi ve Üniversite iş birliğinde Edirne'yi lokomotif şehir haline getirmek için çalışmalarına devam eden Trakya Üniversitesi yeni bir protokole daha imza attı. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yanı sıra inovatif fikir sahibi gençlere de destek veren KOSGEB ile sanayiye teknolojik ve yetişmiş insan gücü alt yapısı ile büyük destek sağlayan Trakya Üniversitesi arasında 26 Temmuz 2019'da iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük Binası'nda gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne KOSGEB İl Müdürü Veysel Vural'ın yanı sıra Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ile KOSGEM uzmanlarından Tarık Altuntaş katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitelerin toplumsal gelişimin merkezinde yer aldığını ve bulundukları kente birçok açıdan katkı sağladığını ifade ederek yerel ekonomi açısından farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ile kentin ticari ve sanayi hacminin ve faaliyetlerinin artırılması noktasında çok önemli olduğunu vurguladı. Trakya Üniversitesinin de Edirne'de faaliyet gösteren ve kentin ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşlarla birlikte olmaya ve üniversite, iş dünyası ile kent etkileşimine örnek teşkil edebilecek iş birliği ve projelere imza atmaya her daim hazır olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu “Bu doğrultuda, kentimizin ihtiyaç duyduğu proje ve adımlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Proje geliştirme, sunma ve hazırlama konularında daha önceki tecrübelerle de yetkinliğini ispatlamış Trakya Üniversitesinin KOSGEB ile gerçekleştireceği iş birliği protokolü ile pek çok işte olduğu gibi üniversite-sanayi iş birliği konularında da yine önemli bir misyon üstleneceğini düşünüyorum. KOSGEB ile imzalayacağımız iş birliği protokolü, bu anlamda Üniversitemizin toplumla daha çok bütünleşmesine ve topluma bir katkı sunulmasına da vesile olacak. KOSGEB ile mevcut olan ilişkilerimiz ve iş birliğimiz, bu protokol ile daha da güçlenmiş olacak. Bu protokol yerel kalkınma, iş dünyası, sanayi ve üniversite iş birliği, bölgenin gelişmesine yönelik ekonomik ve sosyal iş birliği açısından son derece önemli. KOSGEB ile örnek bir iş birliği anlaşmasına imza atmaktan mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirtmek isterim.” dedi.

Devletimizin tüm birimleriyle üniversite sanayi ve kamu iş birliğini önemsediğini ifade eden KOSGEB Edirne İl Müdürü Veysel Vural “Sanayimizin üniversiteden ve kamudan destek almasını istiyoruz. Bu kapsamda AR-GE inovasyon desteğimizle firmaları desteklerken üniversitelerden de danışmanlık ve projenin izlenilmesi yönünde destek alıyoruz. Bu tür çalışmalarımız şu anda meyvesini vermeye başladı. Özellikle son 3 yıldır faaliyetler daha da arttı. Bu protokolün Edirne'deki sanayicilerimize, girişimcilere ve AR-GE çalışmaları bulunan hocalarımıza bir artı olacağını düşünüyorum.” dedi.