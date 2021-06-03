Trakya Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi, öğrencilerine ve akademisyenlerine sağladığı eğitim imkanlarını genişletmeye devam ediyor. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın arasında imzalanan protokolün, her iki üniversitenin bilimsel, akademik ve kültürel faaliyetlerine katkıda bulunması bekleniyor.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Nişantaşı Üniversitesi Senato Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altuntaş ile Yönetim ve Organizasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Alican Umut ile Nişantaşı Üniversitesinde bir araya gelerek iş birliği protokolü ile gerçekleştirilmesi beklenen konulara dair görüşmelerde bulundu.

Öğr. Gör. Burak İşçimen'in girişimleri ile hayata geçirilen protokol ile ortak araştırma projeleri ve yayınlar, akademik ve bilimsel faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları altındaki öğrenci kulüplerinin iş birliği ve öğrenci, akademik ve idari personelin her iki üniversitenin sosyal ve sportif alanlarından faydalanması söz konusu olacak.

İki kurum arasında imzalanan iş birliğine ilişkin görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversiteler, bilgiyi üreten ve bu bilgiyle donanan nitelikli insan yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ve yenilikler ışığında eğitim sistemine, sosyal hayata ve mesleki yaşama getireceği değişime hazırlıklı olmak ve hatta bu değişime yön vermek üniversitelerin başlıca görevlerindendir. Bugünden geleceğe bakan ‘geleceğe köprü' olmayı ilke edinmiş Trakya Üniversitesi de süratle ilerleyen bilimsel ve teknolojik değişimde stratejik bir öneme sahiptir. Eğitim öğretim deneyiminde yenilikçi yaklaşımları, araştırma geliştirmeyi, yerel değerleri önemseyen ve destekleyen iki üniversitenin iş birliğinin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetleriyle daha iyi bir geleceğin kurulmasında katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Öğr. Gör Burak İşçimen, güçlü imkanlara ve dinamik kadrolara sahip üniversiteler arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin giderek geliştiğini vurgulayarak "Üniversitelerimiz arasındaki iş birlikleri gerek akademik ve idari personelimiz gerekse öğrencilerimiz açısından getireceği yeni fırsatlar ve yenilikler açısından önemli olduğuna inanıyorum. Nişantaşı Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz bu yeni iş birliği ile beklenti ve hedeflerimiz doğrultusunda ülkemize ve üniversitemize en verimli, en yetkin ve doğru şekilde fayda sağlamak için çabalayacağız” dedi.