Trakya Üniversitesi, Kosova'da yeni projeler için adım atıyor

Uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında tüm Balkan ülkeleriyle sürekli yakın temas halinde olan Trakya Üniversitesi heyeti, Kosova ziyareti kapsamında Priştine'de önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dış İlişkiler Danışmanı Prof. Dr. Hilmi İbar, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Özel Kalem Öğr. Gör. Kıvanç Ada'dan oluşan heyet, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, birlikte hayata geçirilecek projeler ve mevcut iş birliği konularında adımlar atmak için Kosova'da bir dizi temasta bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu liderliğindeki heyet, Kosova temasları kapsamında gittiği Priştine'de, tarihe, Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olarak geçen Sultan I. Murad Hüdavendigar'ın, Kosova'nın başkenti Priştine'nin Mazgit Köyü'ndeki türbesini ziyaret etti. 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken Sırp asker Miloş Obiliç tarafından hançerlenerek şehit edilen Sultan I. Murad'ın, Padişah Yıldırım Bayezid tarafından 14'üncü yüzyılda inşa edilen ve "Meşhed-i Hüdavendigar" olarak adlandırılan türbesini ziyaret eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki heyet burada yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin Priştine Büyükelçiliğini ziyaret eden Trakya Üniversitesi heyeti burada, Büyükelçi Çağrı Sakar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş ve güç birliğinin önemi, bu konudaki imkânların genişletilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Trakya Üniversitesi'nin Kosova'da gerçekleştirdiği faaliyetlerin aktarıldığı buluşmada, üniversitenin Kosova'daki soydaş ve akrabalara yönelik çalışmaları değerlendirildi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun, Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören ve mezun olan Kosovalı öğrencilerle ilgili önemli bilgiler aktardığı görüşmede, Büyükelçi Çağı Sakar, Trakya Üniversitesi'nin çalışmalarını takdirle izlediklerini ve her konuda desteğe hazır olduklarını belirtti.

Temaslar sırasında, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Priştine Devlet Radyosu'nun konuğu olarak birer röportaj verdi. Röportaj için, aynı zamanda Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Berkant Curi ile bir araya gelen Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, üniversitenin Balkanlar odaklı çalışmaları hakkında bilgiler vererek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik mesajlar paylaştı. Kosova'dan, 500'e yakın öğrencinin öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesi'nin dış ilişkiler odaklı çalışmaları ile ilgili önemli bilgiler aktaran Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi'nin teknolojik ve akademik altyapı imkânları ile sosyal yaşam olanakları hakkında paylaşımlarda bulundu. Trakya Üniversitesi'nin yurt dışı temasları, iş birlikleri ile proje ve çalışmaları hakkında bilgilerin paylaşıldığı röportajda, Trakya Üniversitesi yönetiminin, daha fazla sayıda Kosovalı öğrenciyi Edirne'de, Trakya Üniversitesi'nde görmekten mutluluk duyacağı ifade edildi. Priştine temaslarını tamamlayan heyet, ardından Prizren'e hareket etti.