Trakya Üniversitesi, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını tüm üniversite öğrencilerine açtı

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı, dönem sonu sınavlarının dijital ortamda veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılması kararının ardından, Trakya Üniversitesi, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını, farklı üniversitelerde eğitimlerine devam eden tüm üniversite öğrencilerinin kullanımına açtı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında dönem sonu sınavlarının yüz yüze gerçekleştirilememesi nedeniyle dijital ortama taşınan sınavlar için Trakya Üniversitesi, internet altyapısı ve yeterli teknik imkânı olmayan tüm üniversite öğrencilerin mağduriyetini engellemek için bir dizi karar aldı.

Trakya Üniversitesi, Merkez Kütüphanesi ile birlikte tüm kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarını, sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla, kendi öğrencilerinin yanı sıra farklı üniversitelerde eğitim gören, interneti ve teknik alt yapısı olmayan diğer tüm üniversite öğrencilerinin de kullanımına sundu. Bu hizmetle birlikte, hangi üniversitenin öğrencisi olursa olsun, tüm yükseköğretim öğrencileri, uzaktan yapılacak sınavlara ve derslere sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde katılabilecek.