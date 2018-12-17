Trakya Üniversitesi öğrencilerinden akılcı ilaç kullanımı ve diyabet etkinliği

Trakya Üniversitesi'nin, her eğitim öğretim yılına birkaç ödül sığdıran birimlerinden Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu”, “Dünya Diyabet Günü” ve “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası” nedeniyle stant açtı.

Diyabetin oldukça ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu ancak ülkemizde bu duruma yeterince dikkat edilmediğini belirten Trakya Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu Başkanı ve Eczacılık Fakültesi öğrencisi Beşir Sefa Mumay, “Ülkemizdeki diyabet hastası sayısı yedi milyonu aştı. Son 10 yılda yüzde 100 artış gösteren diyabet hastalığının önümüzdeki 5 yılda da yüzde 100 artması bekleniyor. Bu hastalardaki en büyük problem ise hastalığı kabullenememeleri ve hastalık yokmuş gibi davranmaları. Diyabet hastalığı, kontrol altına alınmadığı zaman görme kaybı ve kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, önümüzdeki 10 yıllık süreçte ölüm oranı en yüksek 3. hastalık diyabet hastalığı olacak. Bu konuda bilinçlendirme sağlamak istememizin en büyük sebeplerinden biri, diyabet hastalığı eğer kontrol altına alınır ve bilinç sağlanırsa diyabetli bireyin yaşamına normal bir şekilde devam edebilecek olması. Bu konuda ise tüm sağlıkçılara ve biz sağlık alanı öğrencilerine büyük bir iş düşüyor. Bugün burada olmamızın ve Dünya Diyabet Günü'nü herkese hatırlatmamızın amacı da tam olarak bu. Diyabeti halka anlatabilmek ve halkı diyabetten koruyabilmek” dedi.