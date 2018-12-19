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Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Şanlıurfa'ya gönül köprüsü

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sanat Tarihi Topluluğu öğrencileri, hayata geçirdikleri yardımseverlik projeleriyle, Türkiye’nin dört bir yanına gönül köprüsü kurmaya devam ediyor.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sanat Tarihi Topluluğu öğrencileri, hayata geçirdikleri yardımseverlik projeleriyle, Türkiye'nin dört bir yanına gönül köprüsü kurmaya devam ediyor.


Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yücel Kurtdere, Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğünden Şef Koray Taş ve Emek Başar Dağdeviren, Sanat Tarihi Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Gülgün Yılmaz ve Topluluk Başkanı İbrahim Bayram ile üye öğrenciler Ümmühan Sağdıç ve Ahmet Tabakoğlu başta olmak üzere birçok yardımsever, bu defa Şanlıurfa Yağmurlu Köyü İlkokulunda öğrenim gören minik öğrencilerin bot ve mont ihtiyacını karşılamak amacıyla bir araya geldi.


Trakya Üniversitesi çalışanlarının yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlar ile Edirneli vatandaşların da desteklediği proje kısa sürede hedefine ulaştı. Kampanyada toplanan toplam 33 koli mont ve bot, Şanlıurfa Yağmurlu Köyü İlkokulu öğrencilerine özenle ulaştırıldı.

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