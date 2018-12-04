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Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Saros kampı

Trakya Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu üyeleri Saros Körfezi’nde kamp düzenledi.

Trakya Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu üyeleri Saros Körfezi'nde kamp düzenledi.


Kampa ikisi topluluk başkanı olmak üzere 28 kişilik bir öğrenci grubu katıldı. İbrice Limanı önünde doğa seyri ve fotoğraf çekiminin ardından keyifli bir doğa yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, Saros Körfezi'nin eşsiz koylarından birinde denizin kenarına çadır kurdu.


Yakılan kamp ateşinin etrafında edilen sohbetler ve eğlencelerle geçen gecenin ardından sabah, kahvaltının ardından ipli iniş etkinliği gerçekleştirildi. Doğa dostu öğrenciler kamp alanını temizleyerek, alandan ayrıldı.

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