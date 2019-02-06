Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Okan Aksu'dan Anadolu Üniversitesinde seminer

Okan Aksu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin davetlisi olarak, “Blog yazarı kimdir? Nasıl blog yazarı olunur” konulu seminer verdi.

Akademisyen ve öğrencilerin katıldığı seminerde günümüz iletişim teknolojilerinin geldiği noktadan ve internet yayıncılığından söz edildi. İnternet yayıncılığın önemli noktaları konusunda bilgiler veren Dr. Aksu, "Dijitalleşme dönüşümünü tamamlamış durumdayız. Bu alanda yayıncılığın artık kişisel bir noktaya gelmesiyle birlikte ortaya çıkan ‘paylaşım kültürü', kaliteli içerik üretmeyi zorunlu kıldı. Ancak dijital dünyada sadece kaliteli içerikler oluşturmak yeterli değil. İlgili içeriğin, ilgili hedef kitleye ulaşması işin anahtar noktasını oluşturuyor. Hangi içeriğin kime nasıl ulaşacağı konusunda ise yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirebilmemiz için önemli olan kullanıcı datalarına ulaşabilmek. Ancak bu datalara ulaşabilmek oldukça zahmetli ve pahalı bir iş. Ancak amatör yayıncılarımızın içerik trafiklerini artırabilecek çeşitli yöntemler mevcut” dedi.