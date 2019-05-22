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Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Pera'da jüri üyesi oldu

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Oğuzhan Oğuz, İstanbul 9.

Uluslararası Pera Müzik Festivali kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Pera Perküsyon Yarışması'nda jüri üyesi olarak yer aldı.


İnsanların paylaştığı kültür mirasını geliştirmek, kültürel alanda değerlerin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve uluslararası müzik kültürü hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalin 2. Uluslararası Pera Perküsyon Yarışması'nda Amerika Birleşik Devletleri'nden ünlü vibrafonist ve marimbist David Frıedman, perküsyonist Utku Ünal, Pera Okulları Ritm Eğitmeni Herman Artuç, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Can Kıyıcı, orkestrası sanatçısı Öğr. Gör Müşfik Uzun ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarından Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı Öğr. Gör. Oğuzhan Oğuz geçen yıl olduğu gibi bu yıl da jüri üyesi olarak yer aldı.

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