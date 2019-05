Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden Polonya'da konferans

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yeliz Yeşil ve Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Nilüfer Serinikli, Polonya'nın Lomza kentinde düzenlenen konferansta sunum yaptı.

Janski University Based In Lomza'daki konferansta Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Yeşil “Women Enterpreneurship and Employment in Turkey” ile “Vocational Education in Turkey”, Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Serinikli ise “Women Cooperatives in Turkey” konularında sunum yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Yeşil, konferansta eğitimin ve mesleki eğitimin önemi, mesleki eğitimde kalitenin önemi ve sürdürülmesinin gerekliliği, Türkiye'de mesleki eğitime verilen önem ve eğitim istihdam ilişkisi hakkında bilgi verdi. Yeşil, ayrıca kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, Türkiye'de kadın girişimciliğini destekleyen kurumlar ve faaliyetleri konularını da ele aldı.

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Serinikli ise Türkiye'de kadın kooperatifçiliği ve kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Konferansta ayrıca iki ülkenin mesleki eğitimi de detaylı olarak karşılaştırıldı.

Konferans sonunda konferansın düzenlendiği üniversitenin öğretim üyeleriyle bir araya gelinerek, Trakya Üniversitesi ile Janski University Based In Lomza arasında geleceğe yönelik işbirliğinin geliştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.