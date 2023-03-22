Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, ataması yapılan akademisyenlerle bir araya geldi

Dr. Erhan Tabakoğlu, ataması gerçekleştirilen doktor öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri ile rektörlük makamında bir araya geldi.

Toplantıda, öğretim elemanlarının çalışma alanları ve tecrübeleri konusunda bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yeni görevlerinde başarılar dileyerek, tebriklerini iletti. Üniversite olarak belirlemiş oldukları misyon, vizyon ve hedefler istikametinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Tabakoğlu, "Üniversitemiz, kısa süre önce ataması gerçekleştirilen ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Değerli akademisyenlerimizle birlikte, üniversitemizin gelişimine katkıda bulunmak ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermek adına hep birlikte, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Tabakoğlu, buluşmanın ardından akademisyenlere tebrik belgelerini takdim etti.