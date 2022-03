Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Hastanemiz hepimiz için umut ve şifa kapısı"

Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılan ameliyathane odaları ve güçlü kadrosu ile Balkanlara ve tüm bölgeye daha iyi bir sağlık hizmeti sunma göreviyle günden güne yenileme ve iyileştirme çalışmalarına önem veren Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, bu noktada Türkiye'nin önde gelen sağlık merkezlerinden biri haline geldi. Elektrik altyapısı, korunumlu havalandırma ve ısıtma sisteminin yenilenerek son

teknoloji cihazlarla donatılan ameliyathanelere kurulan sistemle ameliyata uzaktan erişim sağlanabilecek ve sistemde bulunan kameralar ile müdahale yapılacak bölge net bir şekilde ekrana yansıtılarak daha iyi bir müdahale mümkün hale gelecek.

Yenilenmesi tamamlanan ameliyathane odalarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, tıbbın en ileri teknolojilerinin ameliyathanelere kazandırılmasıyla Trakya ve Balkanlardan, farklı illerden gelecek hastalara daha iyi hizmet vereceklerini ifade etti. Rektör Tabakoğlu, Türkiye'deki son teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve bu teknolojiyi uygulamaya önem verdiklerini vurgulayarak, “Hastanemiz hepimiz için umut ve şifa kapısı. Sadece Edirne'den değil, çeşitli illerden, hatta Balkanlar'dan gelen hastalarımız var. Bu hastalarımızı bir an önce şifaya kavuşturmak için devamlı olarak hastanemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir marka değeri olmaya çalışıyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz. Son teknolojik cihazları hastanemize kazandırmaya ve hizmet vermeye gayret ediyoruz. Hastalarımızın tedavilerinde son teknolojiyle bir an önce şifaya kavuşmaları için çabalıyoruz. Değerli hocalarım Osman Nuri Hatipoğlu ve Abdullah Taş'ın büyük emekleriyle ameliyathanelerimizi yeniledik. Bugün ikinci kısım altı ameliyathaneyi teslim aldık. Türkiye'deki en son teknolojik sistemlerle odalarımızı donattık. Bir odamızda görüntü imkanı da sağlıyoruz. Yeni sistem sayesinde gelecek teknolojiyi de mevcut sisteme entegre etmemiz kolay olacak. Bu ameliyathanelere şu an Türkiye'nin en modern ameliyathanesi diyebiliriz. Tedavi olan tüm hastalarımıza şifa olmasını diliyorum” dedi.

Ameliyathane odalarının yenilenmesi sayesinde güncel ve teknolojik cihazlarla daha iyi bir hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ise, “Hastanemizin hizmet kalitesini her anlamda artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Üniversite yönetiminin destekleriyle ameliyathane odalarımızı yeniledik. Allah kimseyi düşürmesin ama hem hastalarımız hem de çalışanlarımız için memnuniyet verici bir ameliyathane oluşturduk. Hastalarımızı bir an önce şifaya kavuşturmak için, çalışanlarımızın çalışma kalitesini artırmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Ziyaret sırasında Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ve GENTEK firması yetkilileri hazır bulundu.