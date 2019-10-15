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Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu'nun Macaristan temasları

Bir dizi temasta bulunmak üzere Macaristan’ın Szeged Üniversitesini ziyaret eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Macaristan'ın Szeged Üniversitesini ziyaret eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığındaki, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz'dan oluşan Trakya Üniversitesi heyeti, Szeged Üniversitesinde öğrenim gören Türk öğrencilerle bir araya geldi.


Yüksek lisans ve doktora eğitimini Szeged Üniversitesinde alan, üniversitenin Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sandor Papp'ın Türk öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet etti. Rektör Tabakoğlu öğrencilere, Macarca öğrenmelerinin ve Türk tarihini Macar kaynaklarından takip ederek Türkiye'de ihtiyaç olan bu alanda kendilerini geliştirmelerinin büyük önem taşıdığını ve bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.


Öğrenciler, Szeged Üniversitesi ve Macaristan'da çok mutlu olduklarını, kendilerini rahat hissettiklerini ifade ederek Trakya Üniversitesi heyetinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk öğrenciler Türkiye'yi Macaristan'da en iyi şekilde temsil etmek için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

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